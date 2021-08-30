МИД об иске к Украине: Москва надеется, что ЕСПЧ займется поиском правды

"Все факты нами задокументированы, они направлены в ЕСПЧ, мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, но, как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи - это правда и справедливость", - отметил дипломат. По его словам, Москва рассчитывает "на демонстрацию поиска правды и справедливости со стороны главного европейского международного судебного органа".

Напомним, 22 июля Россия подала межгосударственную жалобу на Украину в ЕСПЧ. На следующий день суд зарегистрировал ее под номером 36958/21. Как отметили в генеральной прокуратуре РФ, "обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины".