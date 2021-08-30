Мошенники создали новую схему обмана со "школьными" выплатами

Мошенники стали создавать фейковые банковские сайты, на которых россиянам обещают бонусные выплаты на школьников к началу учебного года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на компанию "СерчИнформ".

Жертве предлагается зарегистрировать свою карту в программе, написав ее номер и телефон, а затем ввести код из смс-сообщения.

Таким образом, злоумышленники получают доступ к профилю в онлайн-банке и переводят средства на сторонние счета.

"Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых", - считает сооснователь сервиса StopPhish Юрий Другач.

Ранее в "Лаборатории Касперского" рассказали, что в Google Play появились мошеннические приложения, эксплуатирующие тему социальных выплат.