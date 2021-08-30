В Москве за участие в массовой драке задержаны десять человек

Драка произошла в столичном районе Некрасовка вблизи строительной площадки, расположенной на улице Маресьева. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку.

Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в территориальный отдел десять человек, из них трое - местные жители. Всем участникам конфликта назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.