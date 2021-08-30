В Твери не состоится выступление лидера Rammstein

Организаторы музыкального фестиваля в Твери сообщили об отмене анонсированного выступления на нем фронтмена немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

- Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний, - написал организатор концерта Максим Ларин.

Немецкий рокер должен бы спеть на фестивале в честь 50-летия организатора. Ларин заявил, что выплаченный артисту гонорар равен "полугодовому доходу нашей компании". Линдеманн приехал в Тверь и остановился в загородном отеле Завидово, где его посетила полиция и предупредила об ответственности за нарушение действующего в регионе ограничения на массовые мероприятия. На его продюсера Анара Рейбанда составили протокол за нарушение миграционного законодательства. Протокол передан в Конаковский районный суд. Иностранцу, нарушившему правила въезда или проживания в РФ, грозит штраф до 5000 рублей либо выдворение из страны. К самому Линдеманну претензий у правоохранителей не было - лидера Rammstein лишь предупредили о том, что концерт, на котором он приехал выступить, незаконный.

В Тверской области допускается проведение массовых мероприятий численностью до 500 человек, при условии заполнения трибун и зрительских мест не более чем на 50 процентов от плановой вместимости и рассадки участников с интервалами, напомнили в Роспотребнадзоре. Организаторы фестиваля планировали собрать шесть тысяч человек.