Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Новосибирске

Новости

Опрос: Работающие на удаленке в два раза чаще берут подработку 10:02
В Москве произошла новая массовая драка 09:45
В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин 09:44
Эксперты объяснили, нужно ли подписывать банковскую карту 09:41
В Латвии начались военные учения-2021 с участием стран НАТО 09:29
Кандидаты в канцлеры Германии провели первую теледуэль 09:17
Байдена проинформировали о ракетной атаке на аэропорт Кабула 09:15
Блогер Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке 08:55
Макрон: Переговоры с талибами не означают их признание 08:46
Рио-де-Жанейро вводит ограничения для невакцинированных от коронавируса 08:41
В московские сосудистые центры поступили новейшие аппараты ЭКМО 08:12
Финансист назвал самую надежную защитную валюту 07:54
Погода в Москве в понедельник: плюс 26 и дождь 07:46
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России 07:38
В ближнем Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха 07:20
Reuters: Системы ПВО США перехватили выпущенные по аэропорту Кабула ракеты 07:04
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида" 06:38
На Сахалине возбудили уголовное дело после пропажи двух женщин 06:04
Гастроэнтеролог предупредил, что нельзя есть перед вакцинацией 06:01
Гидрометцентр: В Краснодарский край придет африканская жара 05:55
МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами 05:40
Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан 04:48
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС 04:29
Японский писатель Масато Накамура влюбился во Владивосток 04:29
США расследуют сообщения о гибели мирных жителей при ракетном ударе 04:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 09:02
Рубрика: Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Новосибирске

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В результате инцидента со стрельбой из окна многоэтажки в Заельцовском районе Новосибирска ранения получили пять человек. Как рассказали "РГ" в министерстве здравоохранения региона, все пострадавшие осмотрены медиками, госпитализация никому из них не понадобилась.

На Алтае блогер расстрелял стадо коров

Врачи оказали пятерым пострадавшим необходимую помощь, продолжать лечение они будут амбулаторно. Напомним, накануне житель дома №16 по улице Лебедевского открыл огонь из окна своей квартиры на третьем этаже. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из охотничьего ружья патронами с дробью. Сразу после инцидента в больницу были доставлены двое пострадавших, мужчина и женщина.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, сообщение о стрельбе поступило вчера около 17.00 по местному времени. Полицейские оцепили двор, установили квартиру из которой производились выстрелы, а вскоре задержали подозреваемого, который добровольно открыл дверь и сдался стражам порядка.

В СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Следователи выступили с ходатайством об аресте. Они осмотрели место происшествия, само оружие и изъяли документы, подтверждающие законность его хранения.

В свою очередь, районная прокуратура начала проверку законности выдачи охотничьего ружья новосибирцу. Также будет изучен вопрос о законности выдачи ему необходимой медсправки и ее подлинность.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

МИД РФ: США отказываются обсуждать обмен российских заключенных
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС
Reuters: Системы ПВО США перехватили выпущенные по аэропорту Кабула ракеты
Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России
МИД об иске к Украине: Москва надеется, что ЕСПЧ займется поиском правды
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов