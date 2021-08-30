Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Новосибирске

В результате инцидента со стрельбой из окна многоэтажки в Заельцовском районе Новосибирска ранения получили пять человек. Как рассказали "РГ" в министерстве здравоохранения региона, все пострадавшие осмотрены медиками, госпитализация никому из них не понадобилась.

Врачи оказали пятерым пострадавшим необходимую помощь, продолжать лечение они будут амбулаторно. Напомним, накануне житель дома №16 по улице Лебедевского открыл огонь из окна своей квартиры на третьем этаже. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из охотничьего ружья патронами с дробью. Сразу после инцидента в больницу были доставлены двое пострадавших, мужчина и женщина.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, сообщение о стрельбе поступило вчера около 17.00 по местному времени. Полицейские оцепили двор, установили квартиру из которой производились выстрелы, а вскоре задержали подозреваемого, который добровольно открыл дверь и сдался стражам порядка.

В СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Следователи выступили с ходатайством об аресте. Они осмотрели место происшествия, само оружие и изъяли документы, подтверждающие законность его хранения.

В свою очередь, районная прокуратура начала проверку законности выдачи охотничьего ружья новосибирцу. Также будет изучен вопрос о законности выдачи ему необходимой медсправки и ее подлинность.