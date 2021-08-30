Гендиректора "Крымэкоресурсов" уволили за мусорный коллапс

В Республике Крым из-за накрывшего полуостров мусорного коллапса уволен гендиректор предприятия-оператора обращения с ТКО ГУП РК "Крымэкоресурсы" Денис Попко. Врио обязанности руководителя назначен Александр Шимко.

- Рассчитываем, что вы наведете порядок в работе предприятия и скоординируете с органами исполнительной власти уборку вокруг площадок сбора ТКО, рациональное размещение мусорных баков, покраску контейнеров и так далее, - напутствовал нового руководителя глава РК Сергей Аксенов. - Необходимо обратить внимание на то, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть. Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для местных жителей, не требуется больших средств.

Сегодня же Сергей Аксенов устроил разнос главам администраций городов и директорам МУПов, у которых уборка и вывоз мусора организованы хуже всего. Жесткую критику пришлось выслушать администрациям Бахчисарая, Белогорска и Евпатории.

- Говорил и буду говорить - недопустимо терпеть начальников, которые являются вольными наблюдателями за всеми процессами, происходящими вокруг них. К сожалению, ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов, - резюмировал Аксенов. - Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения, и многих других важных вопросов.

Виновников зафиксированных нарушений в сфере обращения с ТКО ждут выговоры и взыскания.

Напомним, в 2020 году в республике была принята территориальная схема обращения с твердыми бытовыми отходами. А весной в Симферополе открылась включенная в эту схему первая в регионе мусоросортировочная станция мощностью 150 тысяч тонн ТКО в год. Но инвесторам проекта так и не удалось договориться с МинЖКХ Крыма об экономически обоснованных тарифах сортировки мусора. И сейчас предприятие не работает. Между тем глава РК анонсировал строительство в РК трех новых мусороперерабатывающих комплексов - но уже за бюджетный счет.