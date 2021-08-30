Курорты Кубани полностью восстановили после подтоплений

Все территории Краснодарского края, где отдыхают туристы, полностью восстановлены после ударов стихии в середине августа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, сейчас курорты работают в штатном режиме.

- Наработанный опыт команды, профессионализм позволили быстро устранить все последствия. На сегодняшний день все курортные территории живут в штатном режиме, - заявил Александр Руппель.

Мощные ливни с 12 августа целую неделю шли по всему черноморскому побережью Кубани и еще в нескольких районах края. В результате оказались подтоплены пляжи, курортная инфраструктура, объекты размещения туристов, дома местных жителей и дороги. Всего пострадали 38 населенных пунктов и больше 2,2 тысячи домовладений. Сильнее всего природа ударила по Анапе, Славянск-на-Кубани и Темрюкскому району. Сейчас пострадавшим от стихии уже производят выплаты.