Скандальный ретрокар Great Wall сменил дизайн из-за притязаний Volkswagen

В апреле 2021 года на стенде Great Wall в Шанхае был представлен концепт-кар Punk Cat под дочерней маркой Ora. Им сразу же заинтересовались в юридическом отделе Volkswagen, так как сходство с иконическим Beetle было более чем очевидно. Но китайцы, видимо, решили больше не искушать коллег из Вольфсбурга.

На проходящем в Чэнду автосалоне Ora представила ещё одну "кошку": Ballet Cat. Отсылки к Beetle имеются, но они не так очевидны. Круглые фары были заменены подковообразными, монолит бампера по-прежнему нарушает фальшрешётка радиатора, но теперь она большего размера, форма задних фонарей вторит передним.

В салоне Ballet Cat по сравнению со скандальным концепт-каром тоже произошли изменения: приборная панель и приборка объединены, а круглые дефлекторы уступили место овальным. Если обратить внимание на рулевое колесо, то его спицы стали толще, и на них примостились вполне серийные сенсорные панели управления.

Ballet Cat с большой долей вероятности встанет на конвейер. Китайские СМИ пишут, что товарные машины появятся уже в первой половине 2022 года.

Что касается силовой установки, то Ora Ballet Cat получит электрический привод с одним двигателем на задней оси, ожидаемые запас хода на одной зарядке - от 400 до 500 км.

Фото: www.autohome.com.cn