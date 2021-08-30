Скончался журналист-международник Всеволод Овчинников

Журналист-международник Всеволод Овчинников скончался на 95-м году жизни. Об этом "РГ" сообщили родные Всеволода Владимировича.

Он известен по работе в целом ряде советских газет и на телевидении, был одним из ведущих популярной программы "Международная панорама".

Овчинников почти 40 лет работал в газете "Правда". Был собственным корреспондентом в Китае, Японии, Англии. Его книги "Ветка Сакуры" о Японии и "Корни дуба" о Великобритании стали настольными для многих поколений читателей.

В 2010 году Всеволод Владимирович получил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. Как участник Великой Отечественной войны имеет медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". Также был удостоен двух государственных наград КНР за вклад в укрепление дружбы народов двух стран. В 2020-м стал "Заслуженным журналистом Российской Федерации".

В последние годы он вел в "Российской газете" постоянную авторскую рубрику.

Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста.

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