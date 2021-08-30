Скончался журналист-международник Всеволод Овчинников

Журналист-международник Всеволод Овчинников скончался на 95-м году жизни. Об этом "РГ" сообщили родные Всеволода Владимировича.
Он известен по работе в целом ряде советских газет и на телевидении, был одним из ведущих популярной программы "Международная панорама".
Овчинников почти 40 лет работал в газете "Правда". Был собственным корреспондентом в Китае, Японии, Англии. Его книги "Ветка Сакуры" о Японии и "Корни дуба" о Великобритании стали настольными для многих поколений читателей.
В 2010 году Всеволод Владимирович получил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. Как участник Великой Отечественной войны имеет медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". Также был удостоен двух государственных наград КНР за вклад в укрепление дружбы народов двух стран. В 2020-м стал "Заслуженным журналистом Российской Федерации".
В последние годы он вел в "Российской газете" постоянную авторскую рубрику.
Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста.
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Сердце в Гималаях
Одиннадцатый час мы поднимались по узкой грунтовке в Гималаи. Мы - это я (в ту пору корреспондент "Комсомолки" в Индии) и Гиян - нанятый шофер из местных, знавший дорогу. А еще наш автомобиль "Контесса" с мощным японским движком. Мы выехали из Дели в четыре утра, практически затемно, и надеялись приехать в высокогорный монастырь, где меня ждали, часов через девять.
Но... Случилось неожиданное - в горах пошел снег. Резко похолодало. Последние два часа мы пробирались, крадучись, по заметенной снегом дороге. К пяти вечера снегопад прекратился, закатное небо разъяснилось, и мы увидели нечто необычайное. Прямо перед нами, за окончанием снежной дороги, занесенной сугробом, высился великолепный ледяной пик (один из гималайских пятитысячников). Он был ярко-розовым в лучах уходящего солнца на фоне глубокого фиолетового цвета гаснущего неба. Такое лично я видел только на полотнах Николая Рериха. Но тут все было ярче и оглушительней. Мы выскочили из машины и прошли по дороге всего несколько шагов навстречу этому видению. Через минуту сердце у меня колотилось где-то в горле, в глазах возникла картина огромного человека, идущего прямо на ледник... Я не знал, что на высоте почти трех тысяч метров нельзя ходить быстро. Потребовалось не меньше десяти минут, чтобы сердце успокоилось. Я оглянулся: Гиян осел в сугроб, лицо его стало снежного цвета. С огромным трудом мне удалось затащить его в машину и уложить на заднем сиденье. С сердцем у парня было реально плохо. Небо стремительно темнело. Мы стояли черт знает где, на горной гималайской дороге: ни хижин, ни полиции, ни огонька вдали, ни мобильных телефонов (тогда их просто не было). Я понимал, что оcтаваться здесь нельзя: когда кончится бензин, мы замерзнем, а Гияну нужна срочная медицинская помощь. Я никогда не ездил в горах, но именно мне предстояло в полной темноте развернуть машину на узкой заснеженной дороге и мчаться вниз в поисках человеческого жилья...
***
Зачем меня понесло туда? Объяснить это в двух словах невозможно. На заднем сиденье моей машины лежали две страницы из газеты "Правда" с публикациями Всеволода Овчинникова "Вознесение в Шамбалу". Мало кому в той советской журналистике я верил так, как верил Овчинникову. Он автор уникального журналистского бестселлера "Ветки сакуры", поразительно добросовестного, талантливого, умного и компетентного исследования национального характера японцев. В ту пору это был глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере классово-ненавистнической международной советской журналистики. И если тот самый Овчинников пишет о Шамбале - таинственной гималайской стране махатм, мудрых учителей и провидцев - значит, что-то в этом все же есть. Что именно? Я не был ни мистиком, ни неофитом восточной эзотерики. Мне просто ужасно захотелось последовать путем Овчинникова, чтобы самому испытать, каково это - стоять на пороге Шамбалы.
И вот, стоя на том пороге, я так и не смог предугадать, что много лет спустя мы будем частенько встречаться с ним и откровенно, почти по-дружески, разговаривать на этаже "Российской газеты". Всеволод Владимирович к моему тихому восторгу оказался таким же умным, мудрым, талантливым и необычайно скромным, каким представал в своих публикациях. Его и в жизни отличала тонкая самоирония, прекрасное знание предмета и языков - китайского, японского и английского. Как и язык, которым он владел безупречно, Овчинников в быту оказался прост и элегантен.
Однажды я поведал ему о своем "вознесении в Шамбалу". Он выслушал внимательно и вдруг рассказал мне историю, к которой можно было отнестись как угодно, но то, что все было именно так, у меня сомнений не вызывало: ведь это рассказывает Овчинников...
В 1955 году в Тибете он беседовал с настоятелем одного из монастырских храмов. В какой-то момент настоятель вдруг прервал разговор со словами: "Простите, мне пришла весть". Он на несколько секунд словно впал в транс, напрягся, а потом стал отдавать распоряжения: срочно послать за перевал костоправов, ибо там с тропы в пропасть сорвался монах.
Я и по сей день считаю, что тайные знания тибетских монахов не пустой звук для него; он, сохраняя абсолютное ясномыслие и адекватные представления о реальности, не замутненные никакими верованиями, тем не менее знает тайны, о которых говорит очень скупо. Метод Овчинникова не в том, чтобы верить, а в том, чтобы знать. Так вот, он знает нечто отличное от наших традиционных представлений.
Даже я могу рассказать вам кое-что об этом...
***
...Что было делать, я сел за руль, включил фары на дальний свет, осторожно развернулся, стараясь не слететь в пропасть, и медленно поехал вниз. Теперь из той ночи я отчетливо помню только два эпизода: обгоняю длинную фуру на сумасшедшей скорости в сто десять километров, въезжаю под утро в ворота дома, вхожу в гостиную, открываю холодильник, наливаю себе полстакана водки и выпиваю залпом.
Как я спускался ночью по снежной дороге с Гималаев, как довез Гияна до госпиталя, как пробирался по незнакомым кварталам городков и деревушек, предшествующих Дели, не помню. Однако я знаю, что все это время во мне жило ощущение огромной энергии, радости и даже счастья. Я ли это был?
Орден от императора
В резиденции посла Японии в РФ 9 июня 2017 года состоялась церемония награждения Орденом восходящего солнца (золотые лучи с розеткой) - одной из высших японских наград - легендарного журналиста Всеволода Овчинникова и директора Международного театрального фестиваля им. Чехова Валерия Шадрина.
Как рассказал "РГ" посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, столь высокая награда вручается по совокупности заслуг.
"Например, Всеволод Овчинников не только написал замечательную книгу "Ветка сакуры", благодаря которой о нашей стране узнали множество советских и российских читателей, - сказал дипломат. - Он все эти десятилетия продолжает писать о Японии, живо интересуется происходящим там".
По словам посла, каждый год посольства Японии в разных странах составляют кандидатуры людей, которые достойны вручения высокой награды. Заполненные списки отсылаются в Токио вместе с пояснениями, почему именно та или иная персона заслуживает Ордена восходящего солнца. Бюро наград при правительстве составляет окончательный список, который подают на утверждение императору Японии. К ордену прилагается сертификат размером со страницу "Российской газеты", и на каждый из этих сертификатов Его величество ставит личную печать.
Как отметил Кодзуки-сан в своем выступлении по случаю вручения наград, "Всеволод Овчинников, которому в прошлом году исполнилось 90 лет, продолжает много писать о Японии. А книга "Ветка сакуры" по-прежнему актуальна. Недавно я видел в самолете, как ее читали летящие в Токио россияне".
Овчинников написал свой бестселлер в 1960-х, когда работал собкором "Правды" в Японии. В 2000 году он еще раз посетил Японию, благодаря чему в новом издании появились свежие главы.
Сам Овчинников присутствовать на церемонии не смог в силу уважительных причин, поэтому награду за него получила его дочь, Любовь Овчинникова, японист и доцент Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.
"В предисловии к первому изданию "Ветки сакуры", вышедшей в СССР отдельной книгой в 1972 году, Константин Симонов написал, что "перед нами путеводитель по японской душе", - отметила Любовь Овчинникова.
По ее словам, одна из причин популярности "Ветки сакуры" в том, что эта книга призывает смотреть на окружающий мир "без идеологических шор": "До сих пор многие студенты, приходящие в ИСАА МГУ, говорят, что заинтересовались Японией после прочтения этой книги".
Также Любовь Овчинникова подчеркнула, что "для отца получение такого ордена - не только награда за уже сделанное, но и стимул".
Заместитель главного редактора "Российской газеты" Юрий Лепский также поблагодарил японскую сторону.
"Для нас всех большая честь, что в редакции "Российской газеты" работает столь замечательный автор. Его статьи - пример журналистики, которая не устаревает. Его работа - пример дисциплины мысли, компетентности, языка", - отметил Лепский.
Кстати
Орден восходящего солнца (кёкудзицусё) учрежден в 1875 году. До 2003 года вручался только мужчинам - как за военные, так и за гражданские заслуги. После 2003-го им стали награждать и женщин. Имеет восемь степеней. Орденом с золотыми лучами с розеткой были в разное время награждены мультипликатор Юрий Норштейн, режиссер Юрий Любимов, переводчик Владимир Гривнин, писатель Григорий Чхартишвили (Акунин), режиссер Александр Сокуров.
*Это полная версия текста, опубликованного в номере "РГ"