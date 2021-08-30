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Рубрика: В мире

США расследуют сообщения о гибели мирных жителей при ракетном ударе

Военные США занимаются расследованием ситуации вокруг удара американского беспилотника в Кабуле и изучают сообщения о человеческих жертвах. Об этом заявил представитель Центрального командования США Билл Урбан.

Фото: AFP/Ludovic MARIN
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По его словам, из-за уничтожения транспортного средства произошли последующие мощные взрывы, "что могло привести к дополнительным жертвам". "Неясно, что могло произойти, и мы продолжаем расследование", - цитирует РИА Новости Урбана.

При этом представитель США настаивает, что американские военные ракетным ударом предотвратили угрозу со стороны террористов для аэропорта Кабула. Также командование заявило, что будет "опечалено" любыми "потенциальными" случаями гибели невинных людей.

Центральное командование ранее сообщало, что в воскресенье в результате удара беспилотника был уничтожен автомобиль в столице Афганистана. По словам военных, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу для кабульского аэропорта. По данным CNN, в результате погибли девять человек, в том числе шестеро детей.

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