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Вышел новый трейлер сериала про футболисток-людоедок "Шершни"

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    30.08.2021, 14:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SHOWTIME Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Фото: youtube.com/ SHOWTIME

Канал Showtime представил на YouTube новый трейлер своей драмы "Шершни" (Yellowjackets) - с Кристиной Риччи, Джульетт Льюис и Мелани Лински в главных ролях.

Фото: kinopoisk.ru
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По центру истории, напропалую косплеящей "Повелителя мух", - женская подростковая команды по футболу, в силу суровых обстоятельств (авиакатастрофа в глуши) вынужденных прибегнуть к каннибализму. Плюс у некоторых очень кстати всплывают старые обиды. В результате старшеклассницы разбиваются на оппонирующие друг другу группировки, утратив всякий командный дух.

Пилот сериала поставила Карин Кусама ("Эон Флакс", "Тело Дженифер", сериал "Человек в высоком замке").

Шоураннеры - Эшли Лайн и Барт Никерсон ("Нарко", "Нарко: Мексика"). В первом сезоне десять эпизодов. Премьера - 14 ноября.

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