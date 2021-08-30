Вышел новый трейлер сериала про футболисток-людоедок "Шершни"

Канал Showtime представил на YouTube новый трейлер своей драмы "Шершни" (Yellowjackets) - с Кристиной Риччи, Джульетт Льюис и Мелани Лински в главных ролях.

По центру истории, напропалую косплеящей "Повелителя мух", - женская подростковая команды по футболу, в силу суровых обстоятельств (авиакатастрофа в глуши) вынужденных прибегнуть к каннибализму. Плюс у некоторых очень кстати всплывают старые обиды. В результате старшеклассницы разбиваются на оппонирующие друг другу группировки, утратив всякий командный дух.

Пилот сериала поставила Карин Кусама ("Эон Флакс", "Тело Дженифер", сериал "Человек в высоком замке").

Шоураннеры - Эшли Лайн и Барт Никерсон ("Нарко", "Нарко: Мексика"). В первом сезоне десять эпизодов. Премьера - 14 ноября.