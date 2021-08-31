Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.08.2021 17:15
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ начал патентовать детали салона обновленной Lada Vesta

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

АвтоВАЗ начал оформлять охранные документы на детали салона обновленной Lada Vesta, которая обозначается аббревиатурой FL (facelift). Патенты на промышленные образцы новых элементов можно найти в свежей выгрузке базы данных Роспатента. Vesta FL еще не показывали публично, по плану она выйдет только в 2022 году.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
СМИ: АвтоВАЗ выпустит очень дешевую Lada Granta

Среди запатентованных АвтоВАЗом деталей - салонные дверные ручки, поручни, обрамление щитка приборов, а также консоль панели приборов в двух вариантах (с местом под магнитолу и с нишей под медиакомплекс).

В документах прямо не указывается, для какой модели предназначены эти элементы, однако сопоставление изображений деталей с ранее опубликованными снимками салона рабочих прототипов приводит к выводу, что эти элементы именно от Vesta FL.

Среди авторов дизайна новых деталей интерьера помимо прочих значится Стив Маттин, главный дизайнер АвтоВАЗа в 2011-2020 гг.

Судя по виду новых деталей, с модернизацией интерьер Vesta станет более дорогим по восприятию. Так, явно увеличится по площади экран медиасистемы, более массивными станут дверные ручки, щиток приборов перестанет быть разделенным на три колодца и получит "жирную" хромированную окантовку. Вероятно, избавление от колодцев связано с планами внедрить в топ-комплектациях цифровую комбинацию приборов. Машина также должна обзавестись полностью новой формовкой передней панели и другими дверными картами, но пока эти элементы не запатентованы.

Ранее на фото прототипов можно было увидеть вертикально ориентированный планшетный дисплей медиасистемы Vesta FL.

Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Заметим, что по дизайну детали салона явно отличаются от изображения компьютерной модели, которая уже два с половиной года "гуляет" по интернету с комментарием, что это интерьер Vesta FL.

Вкратце напомним, что с модернизацией Vesta снаружи должна получить измененное оформление передней и задней частей кузова, модернизированные фары и фонари, новые бамперы, решетку радиатора, другие передние крылья.

Фото: Роспатент
Dacia покажет 7-местного "брата" Lada Largus. Его назвали Jogger
#Lada