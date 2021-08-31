АвтоВАЗ начал патентовать детали салона обновленной Lada Vesta

АвтоВАЗ начал оформлять охранные документы на детали салона обновленной Lada Vesta, которая обозначается аббревиатурой FL (facelift). Патенты на промышленные образцы новых элементов можно найти в свежей выгрузке базы данных Роспатента. Vesta FL еще не показывали публично, по плану она выйдет только в 2022 году.

Среди запатентованных АвтоВАЗом деталей - салонные дверные ручки, поручни, обрамление щитка приборов, а также консоль панели приборов в двух вариантах (с местом под магнитолу и с нишей под медиакомплекс).

В документах прямо не указывается, для какой модели предназначены эти элементы, однако сопоставление изображений деталей с ранее опубликованными снимками салона рабочих прототипов приводит к выводу, что эти элементы именно от Vesta FL.

Среди авторов дизайна новых деталей интерьера помимо прочих значится Стив Маттин, главный дизайнер АвтоВАЗа в 2011-2020 гг.

Судя по виду новых деталей, с модернизацией интерьер Vesta станет более дорогим по восприятию. Так, явно увеличится по площади экран медиасистемы, более массивными станут дверные ручки, щиток приборов перестанет быть разделенным на три колодца и получит "жирную" хромированную окантовку. Вероятно, избавление от колодцев связано с планами внедрить в топ-комплектациях цифровую комбинацию приборов. Машина также должна обзавестись полностью новой формовкой передней панели и другими дверными картами, но пока эти элементы не запатентованы.

Ранее на фото прототипов можно было увидеть вертикально ориентированный планшетный дисплей медиасистемы Vesta FL.

Фото: Роспатент

Фото: Роспатент

Заметим, что по дизайну детали салона явно отличаются от изображения компьютерной модели, которая уже два с половиной года "гуляет" по интернету с комментарием, что это интерьер Vesta FL.

Вкратце напомним, что с модернизацией Vesta снаружи должна получить измененное оформление передней и задней частей кузова, модернизированные фары и фонари, новые бамперы, решетку радиатора, другие передние крылья.