Рестайлинговая Lada Vesta получит полностью новый салон

В Сети уже публиковали фотографии интерьера рестайлинговой Lada Vesta, которые были сделаны издалека. Теперь "шпионы" из Avtograd news засняли салон модели с близкого расстояния.

Внутреннее убранство Vesta Facelift почти полностью замаскированно плёнкой. Судя по снимкам, автомобиль получил переднюю панель с современной архитектурой, иные дверные карты, вертикальную мультимедиа, новый щиток приборов, изменённое рулевое колесо.

Ожидается, что Lada Vesta оснастят другой центральной консолью, блоком климат-контроля от Renault Arkana, электроручником, системой Lada Ride Select.

Снаружи прототипы обновлённой модели также имеют специальный камуфляж. Накануне Vesta FL была впервые замечена в Москве.

Внешний вид Lada Vesta изменится за счёт светодиодных фар и фонарей, оригинальных бамперов, другой решетки радиатора, иных штампов крыльев и капота.

Помимо этого, в люксовой версии Lada Vesta появятся диски нового дизайна, передние датчики парковки, омыватель фар, система мониторинга слепых зон, бесключевой доступ в салон, кнопка "старт-стоп".

Vesta Facelift появится не раньше 2022 года.