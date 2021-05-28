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28.05.2021 13:51
Рубрика: Российский автопром

Рестайлинговая Lada Vesta получит полностью новый салон

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.vk.com/club188649544 Фото: www.vk.com/club188649544
Фото: www.vk.com/club188649544

В Сети уже публиковали фотографии интерьера рестайлинговой Lada Vesta, которые были сделаны издалека. Теперь "шпионы" из Avtograd news засняли салон модели с близкого расстояния.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Внутреннее убранство Vesta Facelift почти полностью замаскированно плёнкой. Судя по снимкам, автомобиль получил переднюю панель с современной архитектурой, иные дверные карты, вертикальную мультимедиа, новый щиток приборов, изменённое рулевое колесо.

Ожидается, что Lada Vesta оснастят другой центральной консолью, блоком климат-контроля от Renault Arkana, электроручником, системой Lada Ride Select.

Снаружи прототипы обновлённой модели также имеют специальный камуфляж. Накануне Vesta FL была впервые замечена в Москве.

Внешний вид Lada Vesta изменится за счёт светодиодных фар и фонарей, оригинальных бамперов, другой решетки радиатора, иных штампов крыльев и капота.

Фото: скриншот с youtube.com
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Помимо этого, в люксовой версии Lada Vesta появятся диски нового дизайна, передние датчики парковки, омыватель фар, система мониторинга слепых зон, бесключевой доступ в салон, кнопка "старт-стоп".

Vesta Facelift появится не раньше 2022 года.

Фото: www.vk.com/club188649544
#Lada