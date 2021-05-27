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27.05.2021 16:17
Рубрика: Российский автопром

Новую Lada Vesta впервые засняли в Москве

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.drom.ru Фото: www.drom.ru
Фото: www.drom.ru

До сих пор прототипы Lada Vesta Facelift попадались на дорогах Тольятти и Сургута.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Теперь замаскированный экземпляр рестайлинговой модели сфотографировали в Москве. Как сообщает Drom, универсал был замечен возле одного из дилерских центров. Не исключено, что Lada Vesta привезли для ознакомления сотрудников дилерской сети с её особенностями.

Судя по снимкам, тестовый автомобиль представлен в люксовой комплектации. К примеру, прототип имеет литые диски нового дизайна, чёрную крышу, боковые зеркала с электроприводом складывания, ручку двери с системой бесключевого доступа.

Lada Vesta с дорогими опциями уже показывали крупным планом. Машину также оснастят передними датчиками парковки, омывателем фар, системой мониторинга слепых зон, вертикальным тачскрином.

Фото: www.drom.ru
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В рамках фейслифта Lada Vesta примерит светодиодную светотехнику, оригинальную бамперную группу, иную решётку радиатора, другие крылья, капот со встроенными форсунками омывателя. При этом пока у прототипов старая форма капота.

По интерьеру ожидается современная передняя панель, изменённые дверные карты, центральная консоль, рулевое колесо и комбинация приборов.

Рестайлинговая Lada Vesta выйдет не раньше 2022 года. АвтоВАЗ выявил у модели проблемы с качеством комплектующих.

Фото: www.drom.ru
#Lada