Новую Lada Vesta впервые засняли в Москве

До сих пор прототипы Lada Vesta Facelift попадались на дорогах Тольятти и Сургута.

Теперь замаскированный экземпляр рестайлинговой модели сфотографировали в Москве. Как сообщает Drom, универсал был замечен возле одного из дилерских центров. Не исключено, что Lada Vesta привезли для ознакомления сотрудников дилерской сети с её особенностями.

Судя по снимкам, тестовый автомобиль представлен в люксовой комплектации. К примеру, прототип имеет литые диски нового дизайна, чёрную крышу, боковые зеркала с электроприводом складывания, ручку двери с системой бесключевого доступа.

Lada Vesta с дорогими опциями уже показывали крупным планом. Машину также оснастят передними датчиками парковки, омывателем фар, системой мониторинга слепых зон, вертикальным тачскрином.

В рамках фейслифта Lada Vesta примерит светодиодную светотехнику, оригинальную бамперную группу, иную решётку радиатора, другие крылья, капот со встроенными форсунками омывателя. При этом пока у прототипов старая форма капота.

По интерьеру ожидается современная передняя панель, изменённые дверные карты, центральная консоль, рулевое колесо и комбинация приборов.

Рестайлинговая Lada Vesta выйдет не раньше 2022 года. АвтоВАЗ выявил у модели проблемы с качеством комплектующих.