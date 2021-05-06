Опции новой Lada Vesta сфотографировали крупным планом

До выхода обновлённой Lada Vesta ещё далеко: как известно, она не появится раньше 2022 года. Да ещё и поставщики подводят с качеством комплектующих. Но испытания новинки АвтоВАЗ не прекращает: один из прототипов удалось сфотографировать крупным планом.

Фото опубликованы группой Avtograd news. На них запечатлены зеркала заднего вида, которые по дизайну почти не отличаются от нынешних и также имеют подогрев и электропривод складывания и регулировки.

Сквозь плёнку можно рассмотреть контур фар и фонарей. Головная оптика, не секрет, будет светодиодной и более узкой формы. Фонари также светодиодные и имеют несколько иную форму.

Также подтверждено, что обновлённая Lada Vesta получит систему бесключевого доступа и вертикально ориентированный экран мультимедиа системы.

Цена на актуальную версию Lada Vesta в кузове седан после очередного повышения - от 743 900 рублей, универсал стоит от 835 900 рублей.