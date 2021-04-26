АвтоВАЗ снова поднимет цены на все Lada

Волжский автозавод в последний месяц весны перепишет цены на весь модельный ряд Lada. Это случится 1 мая. В распоряжении "Российской газеты" появилось соответствующее письмо, которое адресовано дилерам марки.

АвтоВАЗ традиционно не сообщает причин повышения цен. Но дилеры ссылаются на сезонность. Поэтому ценники будут пересмотрены на все поставленные в дилерскую сеть неоплаченные автомобили.

"РГ" стали доступны и скорректированные прайс-листы на продукцию Lada. Машины станут дороже в среднем на 2-5%.

Granta Sedan с нынешних 510 900 рублей подорожает до 519 900 рублей, Vesta Sedan с 723 900 до 743 900 рублей, Xray с 694 900 рублей до 706 900 рублей, Largus с 704 900 до 724 900 рублей, Niva Travel с 762 900 до 779 900 рублей, Niva Legend с 607 900 до 619 900 рублей.

Отметим, что это будет уже третье повышение цен на Lada в 2021 году. АвтоВАЗ увеличивал стоимость автомобилей 15 января и 15 марта. За три месяца текущего года Lada реализовала 83 908 автомобилей.

В прошлом году ценники на Lada переписывались шесть раз - в январе, с 1 апреля, в мае, с 1 июля, с 1 октября и с 18 ноября. В 2020 году в России было продано 343 512 машин Lada.