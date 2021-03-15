Обновленная Lada Vesta показала новые LED-фары в ночи

В Тольятти в очередной раз были замечены тестовые прототипы Lada Vesta FL - обновлённой модели, выход которой запланирован на следующий год. На этот раз автомобили были сняты в сумерках, что сделало возможным видеть то, как светят новые светодиодные фары и как работают фонари.

В настоящее время обновлённая Lada Vesta FL проходит комплекс дорожных и климатических испытаний. Кроме средней полосы России автомобили тестируются в условиях крайнего севера.

Новинка получит изменённую внешность: другими будут оптика, крылья, бамперная группа и, возможно, капот и крышка багажника. Также в ходе обновления Vesta обзаведётся полностью пересмотренным салоном с другой торпедо, приборной панелью, рулём, отделкой дверей.

Линейка силовых агрегатов, скорее всего, не изменится. По крайне мере, тестовые образцы оснащаются двигателями и коробками передач, которые доступны на актуальной версии модели.

О том, что Lada Vesta появится в продаже не ранее 2022 года, заявил в рамках ежегодной пресс-конференции Lada исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Оливье Морне.

После мартовского повышения цен Lada Vesta седан можно купить начиная от 723 900 рублей, универсал - от 810 900 рублей.