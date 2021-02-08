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08.02.2021 10:03
Рубрика: Российский автопром

Обновленную Lada Vesta продолжают тестировать в Тольятти

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

Фото закамуфлированного белого универсала Lada Vesta FL, опубликованное AvtoVAZ News, было сделано около научно-технического центра АвтоВАЗа, расположенного в Тольятти.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Ранее "РГ" рассказывала, что на заводе "Lada Ижевск" собрано несколько партий обновлённых Lada Vesta в кузовах типа "седан" и "универсал" в белом цвете и отправлены для прохождения испытаний в Тольятти.

Прототипы оснащаются двумя вариантами силового агрегата: пара из 106-сильного вазовского мотора на 106 л.с. и 5-ступенчатой "механики" и из мотора Альянса мощностью 113 л.с. и вариатора.

Обновлённая Lada Vesta получит рестайлинговую внешность, в том числе светодиодные фары с омывателем, а также значительно пересмотренный салон (торпедо, включая приборную панель, центральная консоль с блоком климат-контроля, как у Renault Arkana, дверные карты, материалы отделки и новые опциональные решения).

Выход обновлённой модели запланирован на 2022 год.

Цены на актуальную версию начинаются от 703 900 рублей за седан, от 790 900 рублей - за универсал. Кросс-версии Lada Vesta и Vesta SW можно купить от 851 900 и 905 900 рублей соответственно.

#Lada