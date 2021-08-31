Фильм "Белый снег" откроет фестиваль "Krasnogorski"

2 сентября стартует XIX Международный фестиваль спортивного кино "Krasnogorski". Фестиваль является крупнейшим спортивным киносмотром в Восточной Европе и странах СНГ. Его возглавляет легендарная фигуристка Ирина Роднина.

- Международный фестиваль спортивного кино "Krasnogorski" нацелен на продвижение важного для отечественного кинематографа жанра - спортивного кино, - считает министр культуры РФ Ольга Любимова. - Фильмы про спорт, вдохновляющие и дающие веру в то, что нет ничего невозможного, покорили мировую аудиторию.

Из более чем 70 заявок в конкурсную программу отобрано более 60 картин. В программе фестиваля представлены фильмы о спорте, спортсменах, тренерах и великих победах, среди которых: "Белый снег", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", семейная картина "Маленький воин", "На острие", короткометражные фильмы, репортажи об экстремальных видах спорта, документальные ленты о легендарных спортсменах.

Зрители смогут увидеть картины о 50 видах спорта, таких как футбол, хоккей и единоборства, узнать про первые в истории Европейские игры, стать свидетелями захватывающих полетов на лыжах, фрифлай.

Фильмом открытия станет лента "Белый снег" режиссера Николая Хомерики, снятая по сценарию белорусского драматурга Андрея Курейчика. Картина рассказывает о том, как девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Андрей Курейчик после окончания Белорусского государственного университета прошел режиссерскую стажировку во МХАТе имени Чехова, где его педагогом был знаменитый Олег Табаков. Преподавал на режиссерском факультете Российской академии театрального искусства(ГИТИС). Автор сценариев фильмов "Любовь-морковь"," Любовь-морковь-2", соавтор сценариев "Елки", "Движение вверх".