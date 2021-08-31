Японцы восхитились российским внедорожником "Стрела"

Сайт Yahoo News Japan опубликовал заметку о представленном в рамках форума "Армия-2021" внедорожника "Стрела". Читатели высказали своё мнение о российской новинке: кто-то пришёл в восторг от автомобиля, а кто-то подошёл к вопросу оценки с практической точки зрения.

Отметим, что автор материала на японском сайте допустил фактическую ошибку, написав, что автором "Стрелы" является ГАЗ. Напомним, разработкой внедорожника занимались "Конструкторское бюро молодёжи "Национальный родстер", которые ведут проект родстера "Крым", и "Военно-промышленная компания". "Стрела" создана на агрегатах "ГАЗель Next", но не инженерами Горьковского автозавода.

"Автомобиль, который выглядит как комбинация Hummer и Wrangler", - написал один из читателей.

"Я думал, что это "Хаммер", - вторит ему другой пользователь.

"Это идеальный дизайн, на мой взгляд! Хотелось бы в придачу дизель с расходом около трёх литров", - оставил комментарий ещё один читатель.

У других пользователей возник скепсис: "Очень дёшево выглядит структура, из чего он сделан, из папье-маше?", "Двигатель 2.8 литра для авто массой 2.7 тонны… Если он и сможет ездить, то только по дороге, а на бездорожье ему делать нечего", "Он такой огромный, что по нашим дорогам точно не проедет!".

Некоторые озаботились практической стороной вопроса: "Если я куплю себе такой, то смогу ли я добыть запчасти?".

Напомним, что проект "Стрела" может получить развитие: в будущем могут появиться "гражданская" версия на "роботе" и пикап.