Кандидат от партии Меркель решил перейти в наступление

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет, который пока продолжает проигрывать избирательную кампанию, решил перейти в наступление на социал-демократов и "Зеленых", чтобы за четыре недели до выборов в бундестаг, по выражению Spiegel online, "поднять рейтинг со дна".

Как пишет издание, господин Лашет подготовил новый план, рассчитанный на финал гонки, в котором он сосредоточится на пяти ключевых темах, волнующих немецких избирателей. Это будет своего рода программа с прицелом на "сто дней канцлерства". Начал он с климата - презентация первой части программы прошла в берлинском Доме Аденауэра.

Как отмечают СМИ, в последнее время главе консерваторов приходится одновременно "примерять на себя красные носки социал-демократов" и активно играть на поляне "Зеленых" - но так, чтобы не сойти с консервативных рельсов. Выступая перед соратниками на тему климата, Лашет пообещал сделать Германию "климатически нейтральной индустриальной страной". На первый взгляд, звучит как оксюморон. К тому же сам глава ХДС на последних теледебатах утверждал, что "Зеленые" пытаются "навесить на немецкую промышленность железные цепи". Мол, чего стоит один план по полному запрету двигателей внутреннего сгорания, на что консерваторы никогда не пойдут. Однако они обещают совместить бурное развитие экономики с экологической повесткой.

Между тем кандидат от социал-демократов, министр финансов Олаф Шольц во время той же дуэли обвинил ХДС/ХСС в том, что они эту экологическую повестку тормозят. В качестве примера политик привел слова своего коллеги Петера Альтмайера, министра экономики и энергетики из партии Меркель. Тот считает, что после 2030 года Германии не придется потреблять больше электроэнергии. Однако это трудно представить с учетом курса на постепенный отказ от ископаемого топлива. С такими расчетами профильного ведомства трансформация немецкой экономики и развитие химической отрасли находятся под угрозой, считают в Социал-демократической партии Германии, которая сегодня выступает младшим партнером ХДС/ХСС по правящей коалиции. Также, по словам Шольца, из-за бюрократии требуется целых шесть лет, чтобы ввести в строй один ветрогенератор (на самом деле, по данным экспертов, от четырех до пяти лет - но и это немало).

В ближайшие дни Армин Лашет должен обнародовать свои тезисы, посвященные остальным четырем темам - цифровизации, налогам, стимуляции экономики и безопасности. При этом Лашет, который не может смириться с поражением в первом большом телепоединке, где зрители присудили победу Шольцу, обвинил соперника в безыдейности. "Что-то я не заметил (у Шольца - прим.РГ) фейерверка идей", - язвительно заметил глава ХДС.

Он также категорически не согласен с комментариями журналистов, будто действующий министр финансов выступал как готовый государственный деятель, одним словом - "по-канцлеровски". "Строить ромбики - это не по-канцлеровски", - отрезал Лашет, намекая на недавнюю фотосессию господина Шольца, когда он сознательно повторил "фирменный" жест Ангелы Меркель - сложенные ромбом пальцы.

Кстати, о языке тела: эксперты признают, что он играет немалую роль в этой избирательной кампании. Как заметил психотерапевт Ульрих Зольман в интервью Spiegel online, тот же Лашет во время поединка в телестудии "выглядел на несколько сантиметров ниже", чем обычно.