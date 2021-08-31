МХАТ им. Горького объявил планы на 124-й сезон

МХАТ им. Горького переходит в наступление. По крайней мере именно таким - наступательным - новый 124-й сезон объявил Эдуард Бояков. "Пришел момент, когда нам хватит защищаться, хватить извиняться и что-то объяснять. Мы МХАТ, мы на острие - но не скандалов, а повестки", - отметил на сборе труппы художественный руководитель театра. Он рассказал о грядущих премьерах, и - куда же без этого - расставил точки над сотрудничеством с Ольгой Бузовой, так взбудоражившим публику.

Сначала о планах на сезон. Первой премьерой 8 октября станет спектакль "Розовое платье" по пьесе Натальи Мошиной - зрители увидят, что стало с героинями чеховских "Трех сестер" в 1930-е годы. Главную роль исполнит знаменитая актриса Театра Олега Табакова Евдокия Германова. Продолжит МХАТ линию детских спектаклей - 23 октября состоится показ "Пиноккио", который расскажет о театральном закулисье на языке главных хитов итальянской оперы - будут звучать Россини, Верди, Пуччини, Доницетти, а исполнят партии артисты Большого театра. На 6 и 7 ноября намечена одна из самых ожидаемых премьер - спектакль "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина. Идет работа над еще одной постановкой по книге - роману "Хлорофилия" Андрея Рубанова.

- Это будет огромный спектакль, невероятный по задачам. Фэнтези в театрах почти не ставят, это очень сложно технически. Но я абсолютно точно могу гарантировать впечатляющие декорации: мы выстроим Москву будущего прямо в зрительном зале, - раскрыл подробности Эдуард Бояков.

Режиссер Рената Сотириади выпустит "Ромео и Джульетту", а Александр Дмитриев - мольеровского "Скупого" в главной роли с Леонидом Якубовичем. На главной сцене представят также "Обручение" по Метерлинку и "Чемодан" по Довлатову. Отложенный из-за пандемии спектакль "На дне" Андрея Кончаловского тоже обещает быть. На Малой сцене свой проект "Сказки в шатре" продолжит Алиса Гребенщикова, а еще покажут постановку о Шостаковиче "Сумбур и музыка".

- В сезоне 2021/2022 мы должны продолжить разговор о том, кто мы, зачем мы здесь и для чего вообще существует театр. Мы будем заниматься сутевыми вопросами, а не бесконечным обсуждением перипетий нашего противостояния (имеется в виду отношения с Татьяной Дорониной, - прим. "РГ"), не реакцией на ту кампанию, которая ведется против нас. МХАТ - это бренд, мы единственный живой и актуальный театр в Москве, который "качает" повестку, который ей занимается, - определили цели театра Эдуард Бояков.

Худрук уверен - настолько пристальное внимание к спектаклю "Чудесный грузин", в котором эпизодическую роль сыграла Ольга Бузова, - это как раз результат попадания в болевую точку:

- Дело не только и не столько в Ольге Бузовой. Если бы она сыграла роль Хлеба в "Синей птице" Метерлинка или Фирса в "Вишневом саду", было бы гораздо меньше визга. Общество просто не готово к серьезному разговору о Сталине. Пьесу при этом нельзя назвать просталинской, но и антисталинской тоже нельзя. Здесь идет разговор именно о феномене.

Бояков подчеркнул, что работой Ольги доволен, а сам спектакль считает "потенциальной удачей". Отказываться от него не собираются - в ноябре "Чудесный грузин" снова вернется на сцену, но только в немного доработанном виде.

Что же касается продолжающегося конфликта с Татьяной Дорониной, то тут наметилась положительная динамика - в новом сезоне шесть актеров, сначала не принявших новое руководство и ушедших в оппозицию, вернулись в труппу. Но точек соприкосновения с самой народной артисткой СССР пока по-прежнему нет.

- Татьяна Васильевна четко определила свою позицию в отношении нынешнего руководства театра, и сейчас сложно выстраивать с ней какие-то контакты. Но если она захочет найти возможность с нами общаться, мы будем только рады. Мы прекрасно понимаем, кто такая Татьяна Доронина и для МХАТ им. Горького, и для театра вообще, - отметил на сборе труппы врио директора МХАТ им. Горького Олег Михайлов.

Он также рассказал, что за последние два года театр серьезно поменялся. Это касается и количества спектаклей (в прошлом сезоне анонсированы были рекордные 15 премьер), и возросшей посещаемости, и выручки от продажи билетов. Последняя, к слову, в 2020 составила 25 миллионов рублей - для сравнения, в далеко не ковидном 2017-м это были 15 миллионов.

Намечены и гастроли: уже буквально на днях театр едет в Крым, а в ноябре и в декабре - в Санкт-Петербург и Новосибирск.

Кстати

Уже сейчас в театре приступили к еще ряду незаявленных в новом сезоне спектаклей, но которые, возможно, пополнят афишу 2021/2022. Среди них "Братья Карамазовы", "Белая гвардия", новая редакция ефремовского спектакля "Валентин и Валентина", эпос "Марья Моревна", спектакль-бродилка "Одиссея Бродского" и работа, продолжающая диалог МХАТа с современной литературой, - "1993" по книге Сергея Шаргунова. В прошлом сезоне эту "литературную" тему начал "Лавр" по роману Евгения Водолазкина, в этом - продолжает "Хлорофилия" Андрея Рубанова.