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31.08.2021 10:27
Рубрика: В мире

Министр обороны Казахстана ушел в отставку

Текст: Алексей Чуриков

Президент Казахстана принял отставку министра обороны страны. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь казахстанского президента Берик Уали.

В Казахстане прогремел новый взрыв на уничтоженном складе боеприпасов

"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Напомним, Нурлан Ермекбаев заявил о готовности покинуть пост главы минобороны практически сразу после чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана. По последним сведениям, в результате серии взрывов погибло 15 человек. Согласно данным местного МЧС, поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются.

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