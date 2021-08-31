Министр обороны Казахстана ушел в отставку

Президент Казахстана принял отставку министра обороны страны. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь казахстанского президента Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Напомним, Нурлан Ермекбаев заявил о готовности покинуть пост главы минобороны практически сразу после чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана. По последним сведениям, в результате серии взрывов погибло 15 человек. Согласно данным местного МЧС, поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются.