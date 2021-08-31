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31.08.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Duster получил экстремальную версию

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Обновлённый Dacia Duster дебютировал в июне этого года, на следующий румынская марка запланировала выход спецверсии кроссовера. Первые фото уже опубликованы, но моторная гамма пока держится в секрете.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Спецверсия Dacia Duster получила название Extreme Limited Edition. Указывает ли слово Limited на ограниченный тираж, или же оно употреблено для красного словца, пока не ясно. Зато известен список декора, который получит кроссовер: 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета, оранжевые вставки на решётке радиатора, рейлингах, в корпусах зеркал заднего вида.

Тема оранжевого продолжена в салоне: в этом цвете выполнена прострочка сидений, дверных карт, кожухов "ручника" и селектора коробки передач, а также вставки на центральной консоли, в рукоятках и дефлекторах воздуховодов.

Спецверсия создана на базе топовой комплектации Prestige и оснащена мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, климат-контролем, круиз-контролем, полным пакетом ЭСП.

С какими моторами предложат лимитированный Duster, не рассказали. На крыльях присутствуют шильдики, свидетельствующие о наличии системы полного привода, которая доступна только с 1.5 dCi мощностью 115 л.с. и 150-сильным 1.3 TCe. На опубликованных фото виден рычаг автоматической трансмиссии, которая предлагается с бензиновым мотором на 150 сил.

В России продаётся Renault Duster второго поколения, он вышел на рынок в феврале 2021 года. В настоящее время цены на кроссовер стартуют от 1 004 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.
#Renault