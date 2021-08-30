Провальный краш-тест Renault Duster: кроссовер не получил ни одной звезды

Организация Latin NCAP, занимающаяся оценкой безопасности новых автомобилей, представленных на рынках стран Латинской Америки и Карибского бассейна, отчиталась о последних испытаниях. В них принял участие Renault Duster, который по итогам теста не получил ни одной звезды.

Фронтальное столкновение обернулось для кроссовера серьёзной деформацией кузова, но что сильнее расстроило экспертов Latin NCAP, так это утечка топлива. Больше всего страдают грудной отдел водителя и пассажира, а также ноги: у водителя - оба бедра, у пассажира - левое, лучше ситуация обстоит с голенью.

В результате теста на боковой удар покорёжило центральную стойку, что привело к открытию двери. При такой аварии в большой опасности также находится грудной отдел.

При ударе сзади у манекенов были зафиксированы перегрузки в районе шеи, поэтому, с большой долей вероятности, в аналогичном ДТП может быть получена хлыстовая травма.

Защита детей у Renault Duster для рынка Бразилии тоже оказалась посредственной: во время удара головы манекенов соприкасались с поверхностями салона.

Таким образом, Duster бразильской сборки набрал 29.47% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 22.93% - показатель за защиту детей, безопасность пешеходов - 50.79%.

Представители Latin NCAP выразили сожаление, что в настоящее время существуют автомобили с таким низким уровнем безопасности, и призвали Renault обратить внимание на выявленные недостатки и исправить их.

Необходимо отметить, что Duster, продающийся в Бразилии, сильно отличается, например, от европейского Dacia Duster, который в 2019 году в краш-тестах Euro NCAP, набрал три звезды. Можно предположить, что после недавнего обновления модель покажет прогресс в плане безопасности.

Российский Renault Duster сменил поколение в начале 2021 года. В настоящее время кроссовер можно купить начиная от 1 004 000 рублей.