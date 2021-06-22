Европейская версия Renault Duster обновилась внешне и технически

Dacia Duster второго поколения представлен на европейском рынке с 2017 года, и вот компания провела обновление, которое коснулось и внешне, и "начинки" модели.

То, как изменится Duster снаружи, стало понятно после нескольких публикаций "шпионских" фото. Кроссовер получил другую оптику: головная выполнена в стилистике третьего поколения Logan и Sandero, а фонари имеют Y-образную световую архитектуру. Также Duster получил обновлённую линейку колёсных дисков диаметром 16 и 17 дюймов, другой спойлер, цвет Orange Arizona.

Главное отличие салона - новая мультимедийная система с сенсорным экраном 8 дюймов, на который, в случае, если Duster оснащён полным приводом, может быть выведена информация о текущей высоте над уровнем моря, показания компаса, угла наклона. Музыкальные возможности зависят от версии исполнения: в топовых доступны 6 динамиков и 2 высокочастотных твитера.

У кроссовера появился регулируемый подлокотник, в нише которого доступно 1.1 литра объёма. В компании также отметили, что обивка в салоне полностью другая, а подголовники новой формы обеспечат больший комфорт.

Dacia Duster доступен с дизелем мощностью 115 л.с. в версиях с передним и полным приводом, который агрегатируется только с 6-ступенчатой МКП.

Фото: Пресс-служба Renault.

Duster 4x2 можно также заказать с бензиновыми двигателями мощностью 90 и 130 л.с., они тоже работают в паре "механикой". Автоматическая трансмиссия - 6-скоростной "робот" - идёт со 150-сильным 1.3 TCe. Этот же двигатель является единственным для полноприводных модификаций Dacia Duster.

Традиционно в Европе предложат битопливную версию Duster мощностью 100 л.с., которая получила бензобак увеличенного до 50 литров объёма, что позволило увеличить дальность пробега при полной заправке до 1 235 км - на 250 км больше, чем мог "пробежать" предшественник.

Заказы на обновлённый Dacia Duster стартуют в августе, продажи начнутся в сентябре.

В России Renault Duster только-только сменил поколение: новинка появилась у дилеров в марте 2021 года. Актуальный прайс на кроссовер - от 993 000 рублей.