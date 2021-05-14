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14.05.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Duster показал другие фонари. Новые фото народного SUV

Текст: Константин Руссов
Фото: www.cochespias.net Фото: www.cochespias.net
Фото: www.cochespias.net

Буквально неделю назад обновлённый Dacia Duster засветился без камуфляжа. На фото, сделанном во время рекламной фотосессии, была рассекречена фронтальная часть кроссовера: архитектура фонарей оказалась такой же, как у новых Logan и Sandero. На свежих снимках запечатлены фонари.

Фото: www.reporter.autoplus.fr
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Фото обновлённого Dacia Duster сделаны на территории какого-то европейского завода, на одном из зданий которого присутствует надпись Continental.

Автомобиль частично заклеен камуфляжной плёнкой, что не мешает рассмотреть основные детали рестайлинга. В первую очередь нас интересуют фонари, которые лишились крестообразного "прицела". Других изменений в задней части нет.

В настоящее время европейский Duster предлагается во всех комплектациях только с механической коробкой передач, ожидается, что рестайлинг вернёт в список хотя бы "робот".

В России в марте стартовали продажи второго поколения Renault Duster, цены начинаются от 980 000 рублей. В апреле модель заняла четвёртое место в списке самых продаваемых SUV в России.

Фото: www.cochespias.net
#Renault