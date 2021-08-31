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31.08.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

Премьера нового Lexus LX откладывается. Всему виной дефицит микрочипов

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.creative311.com Фото: www.creative311.com
Фото: www.creative311.com

Lexus LX следующего поколения должен был дебютировать в сентябре 2021 года. Но выход модели откладывается из-за глобальной нехватки электронных компонентов.

Фото: Пресс-служба Lexus
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Toyota Motor испытывает проблемы с поставками комплектующих из Юго-Восточной Азии. Как пишет издание Creative Trend, премьера LX состоится ориентировочно в начале 2022-го.

Усугубляет ситуацию высокий спрос на соплатформенный Land Cruiser 300 и загруженность предприятия по его производству. Ведь Lexus LX будет выпускаться на этом же заводе.

Новый Lexus LX разрабатывается на рамной платформе TNGA. Внедорожник оснастят 10-ступенчатым "автоматом" и гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом. Суммарная мощность составит 480 л.с., а крутящий момент - 870 Нм. При этом 5,7-литровый двигатель V8 останется в моторной гамме модели.

В Японии Lexus LX с новым бензиновым агрегатом будет стоить от 12 500 000 иен, что соответствует примерно 8 370 000 рублей. На российском авторынке нынешний Lexus LX предлагается по цене от 7 680 000 рублей.

#Lexus