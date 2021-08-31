Эксперты назвали частые ошибки в вопросах сохранения здоровья школьника в мегаполисе

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов на пресс-конференции в преддверии нового учебного года, которую провел столичный депздрав в ТАСС, назвал основными ошибками родителей школьников отсутствие режима дня у детей, неправильное питание, в том числе отказ ребенка от питания в школе. А также неправильную одежду и обувь, портфель и письменные принадлежности, отсутствие правильно обустроенного рабочего места дома. К ошибкам врач отнес и отпуск родителей, нарушающий образовательный процесс ребенка, а также отказ от вакцинации.

Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева назвала самые вредные и полезные для детей продукты и привычки. К самым вредным продуктам эксперт отнесла тугоплавкие жиры, жгучие специи и приправы, включая майонез, сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы, кофе, крепкий чай, энергетические напитки, а также маринованные овощи и грибы с применением уксуса. Наиболее полезные продукты - мясо, рыба, яйца, молоко, сыр, творог, кефир и кисломолочные продукты - источники высококачественных животных белков, содержащие незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме, растительное масло (подсолнечное, оливковое, кукурузное) - источник полиненасыщенных жирных кислот, омега-3, омега-6, витамин Е, цельные злаки, овощи и фрукты - медленно усваивающиеся углеводы, поставляющие организму энергию длительного действия, источники витаминов, а также продукты промышленного производства с про- и пребиотиками, обогащенные витаминами и минеральными веществами.

По мнению врача, наиболее оправдан такой режим: 5-6 приемов пищи в сутки с интервалом не более 3,5-4 часов, и желательно в одно и то же время. Ежедневно в меню должны быть включены основные группы продуктов: молоко и молочные продукты, мясо, рыба, овощи и фрукты, крупы и продукты из зерна для обеспечения организма необходимыми питательными веществами. Питание должно быть максимально разнообразным, адекватным энергозатратам ребенка в течение дня. Причем желательно использовать щадящие способы приготовления пищи: варка, на пару, тушение, запекание.

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал о важности собственного примера и опасности смешивать взрослые и детские привычки и традиции. Он рассказал о вреде электронных сигарет и развеял мифы о безвредности новых способов потребления никотина.

Главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев перечислил самые частые ошибки, которые могут привести к проблемам с кожей, волосами и ногтями. В подростковом возрасте это злоупотребление косметикой, ведь многие молодые девушки стараются скрыть акнеподобные высыпания с помощью декоративной косметики, что еще больше усугубляет состояние кожи, частое использование фенов и утюжков для волос, так как основным травмирующим фактором для волос, кроме химического воздействия, является высокая температура, частое использование гель-лаков, которые влияют на ногтевую пластину и могут пересушивать ее.

"Также я крайне не рекомендую использовать для умывания мыло, так как в среднем PH кожи лица составляет 4,5-5,5, в то время как PH обычного мыла для рук - 9-11. Такое "защелачивание" кожи лица нарушает нормальный липидный барьер кожи и приводит к сухости, раздражениям и появлению воспалений", - сказал врач.

"Ну и в целом не советую слишком часто умываться, даже грамотно подобранными средствами. Это также может нарушить липидный барьер кожи, который не только предотвращает трансдермальную потерю влаги, но и является главным фактором, поддерживающим биобаланс кожи", - добавил он.

Также эксперт напомнил об опасности пирсинга и призвал родителей рассказать подросткам о заболеваниях, передающихся половым путем, их опасности, путях заражения и способах защитить себя.

По словам Потекаева, вирусы папилломы человека (ВПЧ) - это самая распространенная группа половых инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство ведущих половую жизнь женщин и мужчин рано или поздно приобретают эту инфекцию, а некоторые могут заражаться несколько раз в течение жизни. Существует множество штаммов вируса папилломы человека, большинство из которых самопроизвольно покидают организм без лечения и не представляют опасности для здоровья. Однако существуют высокоонкогенные вирусы папилломы человека, которые могут приводить в том числе к раку шейки матки. С недавних пор прививка против ВПЧ включена в региональный московский календарь вакцинации. И любая девочка в возрасте 10-12 лет может сделать прививку и защитить себя от этого опасного заболевания.

В завершение пресс-конференции врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Андрей Ольшевский назвал самые частые травмы у детей и их причины, а также рассказал, каким навыкам оказания первой помощи нужно обязательно научить школьников.

"В первую очередь необходимо, чтобы дети четко запомнили главные телефоны спасения - скорая помощь, единая служба спасения и полиция. Также школьников нужно научить останавливать кровотечение и делать искусственное дыхание. И расскажите своим детям, что делать при ожоге, травмах глаза, укусе осы, травме и ссадине. Помимо этого я настоятельно рекомендую семьям с маленькими детьми ни на минуту не оставлять их без присмотра! Только таким способом можно избежать травм у ребенка", - предупредил родителей Ольшевский.