Новости

"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта 17:27
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым 17:20
В Москве более 16 тысяч алиментщиков стали невыездными 17:11
В московском метро снова откроется "Каширская" 16:49
ЦИК: Не все зарубежные участки получится охватить общественным наблюдением 16:48
Минфин не поддержал идею введения налогового вычета за аренду жилья 16:39
Microsoft назвала дату релиза Windows 11 16:35
На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 18:30
Рубрика: Власть

Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах

Текст: Ирина Огилько

Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации приняли самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
В московские школы пойдут 116 тысяч первоклассников

Как рассказали в пресс-службе, каждая школа самостоятельно приняла решение о проведении или отмене традиционной торжественной линейки. Как показал опрос, более чем в половине школ столицы такая линейка пройдет только для первоклассников и выпускников. Еще часть школ вовсе не будут проводить линейку, так как время начала уроков у классов разное, а 1 сентября не только начало нового учебного года, но и первый учебный день с уроками. И лишь в нескольких школах, где большие дворовые территории, приняли решение по старинке собрать все классы, соблюдая социальную дистанцию.

На вопрос "РГ", будут ли допущены родители учеников на линейку, в департаменте дали такой ответ: "1 сентября - важный день в жизни каждого ребенка, поэтому, безусловно, родители хотят быть рядом. По решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице, на территории школы. Родители должны быть в средствах индивидуальной защиты". При этом, по словам представителей департамента, уже во время учебного процесса родители будут допускаться в школу только в случае крайней необходимости. Например, для встречи с учителем или директором и только в маске.

Как напомнили "РГ" в департаменте, в новом учебном году в первые классы пойдут 116 тысяч ребят. При этом 95% первоклассников пойдут в школу рядом с домом. А большинство идут не просто в школу в своем районе, а в ту школу, дошкольную группу которой они посещали, с теми же друзьями и учителями. Таких детей в этом году почти 60%.

"Новый учебный год в московских школах начнется в очном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - продолжили представители пресс-службы. - Для минимизации контактов между детьми сохраняется принцип разведения потоков - для каждой из параллелей классов определено время прихода в школу и расписание начала уроков. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, что минимизирует перемещение ребят по школе. Это касается уроков по всем предметам за исключением тех, где требуется специальное оборудование (например, физкультура, ИЗО, труд, технология, физика или химия). В таких кабинетах после каждого занятия будет проводиться тщательная дезинфекция".

Все взрослые, за исключением учителей, должны носить в школе средства индивидуальной защиты. "Работники охраны обязаны находиться в масках, а сотрудники пищеблоков и клининга - в масках и перчатках, - уточнили "РГ" в пресс-службе. - Как и прежде, в образовательных организациях будут проводиться термометрия, регулярная тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками, бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха".

Если у одного из учеников будет подтверждена коронавирусная инфекция, то контактные лица будут выявлены и направлены на 14-дневный карантин. В этот период обучение детей будет организовано с помощью Московской электронной школы. Это позволит не прерывать учебный процесс и вместе с тем постараться остановить цепочку распространения вируса.

Что касается внеклассных активностей, то школьников будут стараться вывозить на экскурсии в музеи, на выставки и другие интересные места за пределами школы по параллелям, то есть теми же группами, в рамках которых они общаются в школе.

Как напомнили в пресс-службе, более 80% работников московских образовательных организаций прошли вакцинацию. Таким образом, большинство работников всех школ, детских садов и дворцов творчества уже привились от COVID-19.

Подмосковье начинает школьный год в очном формате и с новыми предметами
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 1 сентября - День знаний

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты