Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах

Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации приняли самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, каждая школа самостоятельно приняла решение о проведении или отмене традиционной торжественной линейки. Как показал опрос, более чем в половине школ столицы такая линейка пройдет только для первоклассников и выпускников. Еще часть школ вовсе не будут проводить линейку, так как время начала уроков у классов разное, а 1 сентября не только начало нового учебного года, но и первый учебный день с уроками. И лишь в нескольких школах, где большие дворовые территории, приняли решение по старинке собрать все классы, соблюдая социальную дистанцию.

На вопрос "РГ", будут ли допущены родители учеников на линейку, в департаменте дали такой ответ: "1 сентября - важный день в жизни каждого ребенка, поэтому, безусловно, родители хотят быть рядом. По решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице, на территории школы. Родители должны быть в средствах индивидуальной защиты". При этом, по словам представителей департамента, уже во время учебного процесса родители будут допускаться в школу только в случае крайней необходимости. Например, для встречи с учителем или директором и только в маске.

Как напомнили "РГ" в департаменте, в новом учебном году в первые классы пойдут 116 тысяч ребят. При этом 95% первоклассников пойдут в школу рядом с домом. А большинство идут не просто в школу в своем районе, а в ту школу, дошкольную группу которой они посещали, с теми же друзьями и учителями. Таких детей в этом году почти 60%.

"Новый учебный год в московских школах начнется в очном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - продолжили представители пресс-службы. - Для минимизации контактов между детьми сохраняется принцип разведения потоков - для каждой из параллелей классов определено время прихода в школу и расписание начала уроков. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, что минимизирует перемещение ребят по школе. Это касается уроков по всем предметам за исключением тех, где требуется специальное оборудование (например, физкультура, ИЗО, труд, технология, физика или химия). В таких кабинетах после каждого занятия будет проводиться тщательная дезинфекция".

Все взрослые, за исключением учителей, должны носить в школе средства индивидуальной защиты. "Работники охраны обязаны находиться в масках, а сотрудники пищеблоков и клининга - в масках и перчатках, - уточнили "РГ" в пресс-службе. - Как и прежде, в образовательных организациях будут проводиться термометрия, регулярная тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками, бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха".

Если у одного из учеников будет подтверждена коронавирусная инфекция, то контактные лица будут выявлены и направлены на 14-дневный карантин. В этот период обучение детей будет организовано с помощью Московской электронной школы. Это позволит не прерывать учебный процесс и вместе с тем постараться остановить цепочку распространения вируса.

Что касается внеклассных активностей, то школьников будут стараться вывозить на экскурсии в музеи, на выставки и другие интересные места за пределами школы по параллелям, то есть теми же группами, в рамках которых они общаются в школе.

Как напомнили в пресс-службе, более 80% работников московских образовательных организаций прошли вакцинацию. Таким образом, большинство работников всех школ, детских садов и дворцов творчества уже привились от COVID-19.