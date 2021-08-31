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31.08.2021 15:04
Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал троих сооснователей пирамиды Finiko

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Вахитовский районный суд Казани принял решение о заочном аресте троих сооснователей финансовой организации Finiko - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также братьев Марата и Эдварда Сабировых.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство об аресте поступило от главного следственного управления МВД по Татарстану. В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск, поскольку покинули пределы страны. Об этом ранее заявлял начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров.

Напомним, основатель Finiko Кирилл Доронин был задержан 30 июля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу на два месяца. По предварительным данным, в числе обманутых вкладчиков пирамиды оказалось около миллиона человек, включая жителей ближнего зарубежья.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Финансовые пирамиды

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