Суд заочно арестовал троих сооснователей пирамиды Finiko

Вахитовский районный суд Казани принял решение о заочном аресте троих сооснователей финансовой организации Finiko - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также братьев Марата и Эдварда Сабировых.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство об аресте поступило от главного следственного управления МВД по Татарстану. В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск, поскольку покинули пределы страны. Об этом ранее заявлял начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров.

Напомним, основатель Finiko Кирилл Доронин был задержан 30 июля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу на два месяца. По предварительным данным, в числе обманутых вкладчиков пирамиды оказалось около миллиона человек, включая жителей ближнего зарубежья.