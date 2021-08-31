Стало известно, какой мотор получит конкурент "Газели" от КамАЗа

Появились технические подробности о легких моделях грузовиков перспективного семейства КамАЗ "Компас" (они обозначаются приставками в виде цифр "3" и "5" в названии).

Челнинский портал "Автосправочная" со ссылкой на материалы конференции дилеров Камского автозавода сообщает, что начальные варианты линейки "Компаса" будут оснащать новым 2,2-литровым турбодизелем мощностью 120 л.с.

Полная масса "Компаса 3" составит 3500 кг, грузоподъемность - 1500 кг. Машиной можно будет управлять с водительскими правами легковой категории B. Конкурировать "тройка" станет с нижегородской ГАЗелью.

Полная масса более тяжелого "Компаса 5" составит 6000 кг, грузоподъемность - 3400 кг. Этот автомобиль предложат как альтернативу "ГАЗону Next" и "Валдаю Next". В обеих версиях турбодизель агрегатируют с 5-ступенчатой механической коробкой передач китайского производства.

Первыми из гаммы "Компаса" на рынок должны выйти среднетоннажные машины "9" и "12", их грузоподъемность - 5,6 т и 6,9 т соответственно. Выпуск таких автомобилей КамАЗ начнет в сентябре 2021 года, технические подробности о них публиковались ранее в августе.

"Тройка" и "пятерка" выйдут в середине и конце 2022 года.

Напомним, что главная особенность "Компаса" - это покупная бескапотная кабина китайской компании JAC Motor.