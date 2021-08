Стали известны все технические подробности о конкуренте "Газели" от КамАЗа

О том, что КамАЗ в сентябре 2021 года выпустит первую партию грузовиков нового семейства "Компас", мы уже сообщали. Теперь же в свободном доступе оказались все технические подробности о грядущей новинке. Главной особенностью нового КамАЗа станет современная, но "покупная" кабина - от китайского JAC N-Series.

Хотя в полном составе "Компас" должен включать в себя четыре модификации - полной массой 3,5 тонны, 5, 9 и 12 тонн, - первыми в серию пойдут две более тяжелые версии, которые получат торговые наименования "Компас 9" и "Компас 12".

Из продуктовой линейки КамАЗа эти машины вытеснят нынешнюю самую легкую модель - 4308, которая комплектуется разновидностью классической камазовской кабины образца 1976 года.

Что интересно: "9" и "12" носят тот же отраслевой индекс 4308, но с дополнительными приставками, которые зависят от версии. Фактически это означает, что "9" и "12" по документам проходят как модернизированная версия КамАЗа-4308, а не как полностью новые модели.

"Девятку" оснастят 3,8-литровым турбодизелем Cummins ISF мощностью 152 или 166 л.с. В первом варианте грузоподъемность составляет 5,6 тонны, во второй - 5,9 тонны. Мотор сочетается c 6-ступенчатой механической коробкой передач марок JAC или FastGear.

"Двенадцатый" предложат в вариантах со 166-сильным Cummins 3.8 ISF, либо с 209-сильным Cummins ISF объемом 4,5 л. Эта машина оснащается только 6-ступенчатой МКП Fast Gear. Грузоподъемность более тяжелого "Компаса" - 7-7,2 тонны в зависимости от варианта.

Основными конкурентами "Компаса 9" являются нижегородские "Валдай Next" и "ГАЗон Next", "Компаса 12" - усиленный "ГАЗон Next 10". С "ГАЗелью Next" будут соперничать "Компасы 3,5" и "5", которые появятся в 2023 году.

О комплектациях и ценах перспективных КамАЗов информации пока нет.