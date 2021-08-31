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31.08.2021 18:10
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" заступил на службу в военную полицию Сербии

Текст: Юрий Зубко
Фото: Глеб Ирисов/ТАСС Фото: Глеб Ирисов/ТАСС
Фото: Глеб Ирисов/ТАСС

Военная полиция Сербии начала эксплуатацию внедорожника УАЗ "Патриот". Как сообщает ТАСС, автомобили имеют проблесковые маячки, а также на них нанесена традиционная черно-белая цветографическая схема с надписями "Воjна полициjа".

Фото: www.лада.онлайн
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В прошлом году Министерство обороны этой страны закупило более 60 российских внедорожников.

Кроме того, "Патриоты" были выбраны в качестве основного автомобиля для использования в конкурсе Армейских международных игр "Страж порядка", который проходит на территории Сербии. Участие в соревнованиях принимают военнослужащие России, Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.

В настоящее время цена на УАЗ "Патриот" с механической коробкой передач начинается от 1 0440 000 рублей, внедорожник с автоматической трансмиссией обойдется минимум в 1 315 000 рублей. Вне зависимости от КП "Патриот" оснащён 150-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ объёмом 2.7 литра и системой подключаемого полного привода.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ "Пикап" начали использовать в полиции Ирана - первые такие машины появились в портовом городе Чехбехар на юге страны.

#УАЗ