Афганский посол рассказал о бегстве экс-президента страны Ашрафа Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа должен был прибыть на совещание с правительством, но вместо этого сбежал из страны. Подробности сообщил посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. По словам дипломата, пока чиновники ждали главу государства, тот уже находился в аэропорту Кабула.

"Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать", - заявил Агбар (цитата по РИА Новости). Он добавил, что Гани убирал из правительства "честных чиновников", заменяя их неопытными. Это и стало причиной быстрого захвата страны представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

Напомним, президент Афганистана покинул республику 15 августа, когда талибы захватили власть в стране. Сам Гани, объясняя свой поступок, сказал, что он сделал это для того, чтобы избежать кровопролития. Сейчас политик находится в ОАЭ.