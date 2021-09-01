Audi привезет в Россию электрокары e-tron S

Компания Audi объявила о том, что привезет в Россию еще два электрических кроссовера - речь идет о e-tron S и e-tron S Sportback.

Полноприводные новинки оснащаются тремя электродвигателями суммарной мощностью 503 л.с. в режиме Boost. Заявленный разгон до "сотни" составляет 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. На одном заряде аккумулятора кроссоверы способны проехать до 378 км.

В немецкой компании отмечают, что зарядка машины на высоковольтной зарядной станции (High Power Charging) от 5 до 80% займет примерно 30 минут.

На нашем рынке автомобили по умолчанию будут оснащаться адаптивной пневмоподвеской со спортивными настройками и возможностью регулирования дорожного просвета. Диапазон - 73 миллиметра.

Спортивные e-tron можно распознать по более агрессивному обвесу с увеличенными на 23 миллиметра расширителями колесных арок, а также вставкам серебристого цвета, алюминиевым корпусам наружных зеркал. При желании их можно заменить на маленькие камеры, выводящие изображение на высококонтрастные экраны в салоне.

Цены на Audi e-tron S начинаются от 8 450 000 рублей, а за версию Sportback дилеры просят от 8 655 000 рублей. Автомобили доступны для заказа во всех дилерских центрах марки.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Audi прекратит предлагать на территории стран Евросоюза автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2033 году. Вместе с тем марка продолжит производить ДВС и предлагать автомобили с ними за пределами региона.

Фото: Пресс-служба Audi.