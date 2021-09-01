"Дервиш-80" стал уроком памяти и правды на двух разноязыких континентах

"Пусть будет вечным дух морского братства" - вот, пожалуй, суть и главный объединяющий мотив всего, что происходило, пусть и негромко, в последние дни августа в столицах и провинциальных городах Великобритании, Исландии, Канады, Норвегии, Польши, России, США и даже Узбекистана.

В память о первом караване судов с военными грузами в помощь СССР, что прибыл из Шотландии в Архангельск 31 августа 1941 года, и тех 77 союзных конвоев с боевой техникой, оружием, ГСМ, продовольствием, обмундированием, медикаментами, что прорывались арктическими маршрутами к берегам Советского Союза, спустя 80 лет били склянки на современных военных кораблях и тех немногих уцелевших, что дошли до нас со времен войны.

Главные мероприятия, как сообщала "РГ", 28-31 августа проходили в Архангельске, куда съехались и присоединились онлайн гости и участники из разных мест. В городе на Двине поклонились живым ветеранам северных конвоев, чтили память погибших и тех, кто ушел уже в мирное время.

Стараниями наших дипмиссий за рубежом, при поддержке Российского военно-исторического общества и других организаций к мемориальной акции присоединились Морской Никольский собор в Кронштадте, церкви в Архангельске, Мурманске, Северодвинске, Рейкьявике. В память о гражданских и военных моряках - участниках арктических конвоев - звучали корабельные колокола на крейсере "Белфаст" в Лондоне, на линкоре "Техас" и эсминце "Слейтер" в Хьстене и Олбани (США), на корвете "Саквилл" в Галифаксе (Канада). В Петербурге пробили склянки на историческом ледоколе "Красин", в главной базе Северного флота Североморске - на подводной лодке К-21, превращенной в Музей боевой славы.

И нам, наследникам СССР, и нашим союзникам по антигитлеровской коалиции есть, что вспомнить и кому с глубокой благодарностью поклониться. Полторы тысячи транспортов и танкеров под флагами 12 государств в рамках программы ленд-лиза были направлены в северные порты СССР: Архангельск, Мурманск, Северодвинск (в годы войны - Молотовск, новая, только еще создававшаяся судостроительная база на Белом море).

Дошли до цели, разгрузились и вернулись назад в свои порты далеко не все: участь печально известного каравана PQ-17 разделили 128 морских судов - были обнаружены на переходе и потоплены или повреждены немецкими подводными лодками, надводными кораблями и авиацией…

А те, что дошли, по нескольку месяцев залечивали повреждения, пробоины в бортах и человеческие раны, разделяя с жителями того же Молотовска, еще совсем не обустроенного, все лишения военной поры. Об этом опыте совместного преодоления, о тех, кто строил город-завод на Белом море и одновременно принимал союзные конвои, кто практически вручную их разгружал, а затем ремонтировал и готовил к обратному переходу, коллеги-журналисты из Северодвинска создали документальную ленту "Жизнь по обмену".

Завод №402, как в секретных документах именовался до войны и в войну нынешний "Севмаш", за годы Великой Отечественной вернул в строй 139 кораблей и судов, в том числе 70 иностранных. А в проводке и боевом охранении союзных караванов участвовали моряки Северного флота, многие из которых стали потом известными специалистами в судостроении и заслуженными людьми в Северодвинске.

Автор идеи и сценарист фильма Екатерина Пиликина глубоко исследовала архивные документы, в том числе судьбы конкретных людей - первых обитателей Молотовска и его подневольных строителей, привлекла в помощь местных краеведов и профессиональных историков, работающих в САФУ, сумела взять развернутое интервью у военного атташе посольства Великобритании в России Джона Формана. В результате получилось доверительное и живое, с элементами творческой реконструкции, повествование о событиях, практически не известных нашим современникам - в особенности второму и третьему послевоенным поколениям. В нашей стране и в странах, что были когда-то союзниками СССР…

Один, даже очень профессиональный и таланливый фильм всех наслоившихся проблем разрешить не может. Но он, как и другие не пафосные события в рамках программы "Дервиш-80", укрепляет веру в дух морского братства и человеческую солидарность перед лицом беды. Все вместе - достойный урок памяти и правды перед Днем знаний.