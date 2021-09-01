Доллар упал до 73 рублей впервые с начала августа

Впервые с 6 августа курс доллара опускался до 73 рублей, следует из данных Московской биржи.

Однако позже наметилась тенденция к росту. В 15:42 курс "на завтра" составлял 73,03 рубля, а к 15:51 подрос до 73,085 рубля.

Укрепление рубля происходит на фоне умеренного роста нефти примерно на 0,2%. Баррель Brent торгуется по 71,77 доллара, WTI стоит 68,43 доллара.

Между тем, индекс РТС достиг максимального уровня за последние 9,5 лет - он 1 сентября превысил отметку в 1700 пунктов.

Ранее финансовый аналитик рассказал, чего стоит ждать от рубля осенью, и до конца года. Он напомнил, что в сентябре рынки выходят из затишья и могут формироваться новые тренды.