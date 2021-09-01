Новости

Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом 15:20
Disney снимет сериал о личной жизни дизайнера Карла Лагерфельда 14:17
Вышел трейлер второго сезона "О всех созданиях - больших и малых" 14:12
Ракетчик в перезапуске станет темнокожим 14:02
Вышел трейлер хоррора "Злое" - от создателя "Пилы" Джеймса Вана 13:40

Испанский ужас

"Дом улиток": Стивен Кинг по-испански

Рецензии
    01.09.2021, 14:24
Текст:   Дмитрий Сосновский
Мистический кошмар - отнюдь не первая ассоциация, которую вызывает упоминание об Испании, однако жанровая индустрия в этой солнечной стране имеет старинные традиции, и слава её простирается от эксплотейшна Хесуса Франко до качественного экспортного мейнстрима вроде "Других" Алехандро Аменабара.
Фото: Русский Репортаж Фото: Русский Репортаж
Фото: Русский Репортаж

А время от времени испанцы предлагают весьма самобытные страшилки. Как, например, недавняя социальная притча "Платформа" Гальдера Гастелу-Уррутии. Или "Дом улиток" дебютантки Макарены Асторги, на этой неделе выходящий в российский прокат. Это - куда более скромная и традиционная по сравнению с амбициозной и дерзкой "Платформой" вещь. Но от этого не менее обаятельная.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Белый лотос": падение нравов на роскошном курорте

Лента основана на книге Сандры Гарсиа Ньето, и главный герой - тоже писатель. Замученный городской суетой и творческим кризисом, молодой литератор Антонио (не слишком у нас известный актёр Хавьер Рей) решает расправиться с обеими проблемами комплексно и снимает большой и красивый старый дом в небольшом городке где-то в окрестностях Малаги. Городок настолько небольшой, настолько глухой и замкнутый, что его нет на картах, а приезжий для аборигенов - настоящая экзотика и объект всеобщего внимания. Причём, как сразу же замечает Антонио, внимания не слишком дружелюбного.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Легенда о Зелёном рыцаре", три апокалипсиса, "Мартин Иден"

Единственный человек, испытывающий к уставшему творцу симпатию, - привлекательная агент по недвижимости Берта, благодаря которой он здесь и оказался. И ещё вежливый и на первый взгляд добродушный священник - впрочем, не требуется много времени, чтобы понять: у Берты есть неприятные секреты, а с падре что-то сильно не так. Все остальные просто смотрят волком и в лучшем случае недобро шутят, в худшем - открыто издеваются и хамят. Вдобавок и самые настоящие волки, по слухам, шныряют в окрестностях.

Но демонстративное негостеприимство местной фауны - ещё полбеды. В конце концов Антонио взял в аренду внушительное помещение, чтобы уединиться и взяться, наконец, за роман. Куда хуже, что вокруг начинают обнаруживаться чрезвычайно пугающие детали образа жизни новых соседей, а ещё чуть погодя происходит ужасное преступление. И в нём, само собой, все вокруг подозревают незваного гостя, который и так никому тут не нравился.

Фото: kinopoisk.ru
"Щенячий патруль в кино" знакомит дошколят с большим экраном

У Антонио своё мнение на этот счёт, к тому же у него есть подозреваемый. Но от доказательства собственной правоты - и, следовательно, невиновности - отвлекает всё сильнее сгущающаяся вокруг растерянного чужака чертовщина. В ней, в чертовщине сгущающейся, самая изюминка фильма и содержится - психоделические видения несчастного (частичку нам показали в трейлере) сняты просто, но, что называется, со вкусом.

Не без труда городскому пришельцу удаётся узнать, что обрушившееся на него мрачное наваждение может быть как-то связано с бытующей в сообществе легендой о ненасытном зле, требующем подношений. И это знание задачу Антонио нисколько не упрощает. Одна радость - материала вдоволь, и его многострадальный текст таки сдвигается с мёртвой точки.

Фото: youtube.com/ Netflix
В аниме "Ведьмак: Кошмар волка" объяснили, почему Геральт седой

Финальный твист - пожалуй, наиболее слабое место картины. Заранее не разгадает его разве что человек, который никогда не сталкивался с такого рода историями. И слыхом не слыхивал про Стивена Кинга, съевшего не одну собаку как на описании вот таких вот обманчиво уютных оторванных от мира захолустьях, так и на слёзно-алкогольных исповедях о писательских муках.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Кафедра": "культура отмены" в американском вузе

То есть фабула в известной степени универсальна и может быть реконструирована в любых других декорациях, будь это Новая Англия или, скажем, Пермский край. Но именно необычный сеттинг Андалусии семидесятых (роскошные ретробакенбарды, автомобили, одежда, отсутствие гаджетов и так далее) придаёт "Дому улиток" особый шарм.

Так что если закрыть на смазанную концовку глаза и сделать вид, что никакого "Тайного окна" и иже с ним мы не знаем, от нового испанского хоррора можно получить удовольствие. И не самое стыдное.

Текст на сайте "Год литературы"

3.5

Новости

Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 13:32
Вышел трейлер эротической комедии с Нагиевым и Пеговой "Свингеры" 13:18
40-летний рэпер Маркус Биркс отказался вакцинироваться и умер от COVID 13:08
Вышел трейлер масштабной военной драмы с Петром Федоровым "Летчик" 12:56
Стало известно, кто станет Черной пантерой вместо умершего Боузмана 12:47
⧣ экранизации
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Владислав Зайченко 31.08.2021
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 31.08.2021
Вышел трейлер испанского ромкома Netflix "Похоже на любовь" 31.08.2021
⧣ ужасы
Фото: twitter.com/ TheFilmStage
Опубликован первый кадр с Леа Сейду из нового фильма Кроненберга 30.08.2021
Пропавший без вести 19-летний актер Мэттью Миндлер найден мертвым 30.08.2021
Найден исполнитель главной роли в новом "Жребии Салема" по Стивену Кингу 28.08.2021
⧣ мистика
Фото: instagram.com/ mars_media
Фото: в новой экранизации "Мастера и Маргариты" будет два кота Бегемота 26.08.2021
Вышел трейлер хоррора Чарльза Бэнда "Оно знает, что ты одна" 21.08.2021
Вышел первый трейлер 10-го сезона "Американской истории ужасов" 14.08.2021