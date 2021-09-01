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Рубрика: Культура

Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 199(8550)
Художественный фильм "Вызов" - первая в мире картина, которая будет сниматься в космосе. На 5 октября намечен запуск пилотируемого космического корабля "Союз МС-19", который повезет съемочную группу на МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о том, что пригласил на запуск министра культуры Ольгу Любимову и советника президента Владимира Толстого. А Дмитрий Рогозин - глава корпорации "Роскосмос" - сообщил о своем желании позвать наблюдать старт Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

"Роскосмос" отправит на МКС двух космических туристов после 2023 года

"Вызов" - совместный проект госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм лишь часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

Кроме того, уже объявлена дата выхода реалити-шоу "Вызов. Первые в космосе". Оно появится в эфире Первого канала 5 сентября в 22.00. Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов". В первой серии шоу покажут, как начинается кастинг на главную женскую роль в фильме. На нее претендуют 20 девушек: среди них известные актрисы, например Светлана Ходченкова, балерина, фитнес-тренер и даже летчик гражданской авиации. Всего на конкурс было подано около 3 тысяч заявок.

Чтобы получить главную роль, девушки проходят отбор в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Их ожидают медицинское обследование, проверка вестибулярного аппарата на вращающемся кресле и уникальное психологическое тестирование, разработанное российскими учеными. После этих этапов выбывают несколько участниц.

Тем временем с Байконура в космос отправляется корабль МС-18 с космонавтом Олегом Новицким, который тоже будет играть в фильме "Вызов". Именно на этом корабле режиссер и победительница кастинга вернутся на Землю после съемок.

Юлия Пересильд: "В театре меня иногда посильнее крутят, и вверх ногами тоже. Мне интересно"

Одной из претенденток на главную роль была актриса Светлана Ходченкова. Именно о ней и ее возможном полете говорили больше всего. "Проект амбициозный, долго думать не пришлось. Уникальная возможность, уникальный эксперимент для киноиндустрии в целом", - говорит Светлана.

Особенность телешоу "Вызов. Первые в космосе" в том, что уже все знают имя победительницы. Юлия Пересильд, выигравшая кастинг на главную роль, признается: "Я бы не выпендривалась и не называла себя будущим космонавтом. Даже если полечу, в лучшем случае это можно будет назвать профессиональным туризмом. Все-таки это не космонавт. Это человек, которому повезло полететь в космос. Эта затея меня эмоционально будоражит. Хочется быть первыми и хочется снять хорошее кино. В театре меня иногда посильнее крутят, и вверх ногами тоже. Мне интересно. Сложно что-то прогнозировать, никогда не знаешь, как организм отреагирует на то или иное испытание. Но бояться бессмысленно".

Фото: kinopoisk.ru
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На съемках фильма "Вызов" работает Саша Гусов - один из 20 лучших фотографов мира по версии Top Foto. Гусов знаменит своими черно-белыми портретными работами и репортажами. Закулисные фотографии балетной труппы Большого театра на гастролях в Лондоне, сделанные в период с 1992 по 2016 год, принесли ему международную славу. С 2013 года фотограф работает на всех фильмах Андрея Кончаловского. Гусов снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian. Был официальным фотографом аукционных домов Sotheby s и Christie s, в разное время сотрудничал с Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Джудом Лоу, Джорджем Клуни и Юэн Макгрегором.

"Я узнал о фильме из английской прессы, так как много времени провожу в Лондоне. И сразу понял, что есть уникальная возможность снять материал, который никогда в жизни не повторится. Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому - особое счастье, улыбка судьбы. Уже фиксирую моменты в Звездном городке, впереди Байконур, съемки отправки и посадки экипажа, масса других нюансов, которые постараюсь передать своими кадрами. По итогам работы помимо альбома будет и выставка..." - рассказал Гусов.

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