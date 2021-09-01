Какие изменения ждут школьников Беларуси и России в новом учебном году

В Беларуси и России стартовал новый учебный год. Какие важные нововведения ждут школьников и учителей?

Проект "Шахматы - школе" стартовал в Беларуси еще в 2016 году - учащихся начальных классов обучают этой игре на факультативных занятиях. Владимир Аносов

Как в Беларуси

Система образования Беларуси находится в стадии реформирования, поэтому к 2021/2022 учебному году задолго до его начала готовились не только школьники и их родители. Хорошо потрудились все, кто прямо или косвенно связан с образовательным процессом: педагоги, представители IT-сферы, предприятия легкой промышленности и торговли и даже силовые ведомства. Итоги этой работы в конце августа подведены на проходившем два дня в Минске Республиканском педагогическом совете.

Одним из важных новшеств стала презентация Единого информационно-образовательного ресурса - портала для школьников и педагогов. Основная цель этой IT-разработки - помощь в освоении материала предметов учащимися всех параллелей. О создании такого ресурса в минобразования задумались еще в 2019-м, пандемия коронавируса придала этому процессу значительное ускорение. Материалами с сайта, конечно, привычный урок полностью заменить пока нельзя. Тем не менее отсутствовавший по какой-то причине на занятиях ученик теперь не окажется в информационном вакууме, уверен директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси Юрий Круглик:

- Сегодня любой учащийся 1-11-х классов может зайти на данный ресурс с любого устройства, просмотреть видеофрагменты уроков. Причем эти уроки разработаны лучшими учителями страны, методически выверены. Есть тесты для закрепления материала. В ближайшее время будут созданы цифровые профили - личный кабинет для каждого учащегося и педагога в каждом учреждении образования. Появятся и новые сервисы - например, электронные дневник и журнал, а также чаты, в которых учителя смогут общаться с учениками.

Предполагается, что Единый информационно-образовательный ресурс одновременно смогут посещать около 100 тысяч пользователей. Полностью реализовать все задумки разработчиков планируется к 2023 году.

Совершенствуется и традиционный процесс передачи знаний: к сентябрю завершилось обновление содержания общего и среднего образования, начатое в 2015/2016 учебном году. Из последних новостей: по новым программам и 14 новым пособиям теперь будут получать знания школьники 11-х классов.

Одно из важных новшеств - в белорусских школах численностью свыше 50 человек появятся военруки

Также решено усилить воспитательную работу среди подрастающего поколения: в общеобразовательных школах и гимназиях с численностью 50 и более учащихся появилась должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Непременные условия для кандидатов на этот важный пост - педагогическое образование и опыт службы в Вооруженных Силах. По замыслу авторов идеи, это должен быть не просто человек, который будет проводить уроки допризывной подготовки, а личность с активной гражданской позицией. Новые руководители также будут привлекать детей к участию в акциях и конкурсах патриотической направленности.

Общую для многотысячной армии школьников проблему - обеспечение безопасности образовательного процесса - решают нынче во всех регионах страны. Минск впереди всех: в столице летом активно занимались установкой в школах дополнительных камер видеонаблюдения и турникетов на входах в здания. Учебные заведения заключили соответствующие договоры на оказание услуг по обеспечению безопасности с департаментом охраны МВД. Кстати, дополнительные видеокамеры направлены на вход и в дальнейшем подключатся к городской и республиканской системам видеонаблюдения. Впрочем, пропускной режим не закроет двери школ для родителей учащихся и других посетителей, но каждый визит будет под контролем. В других регионах Беларуси также прорабатывается вопрос ужесточения мер безопасности в учебных заведениях.

О том, чтобы дети и подростки в классах чувствовали себя комфортно, заблаговременно позаботились предприятия легкой промышленности, выпускающие одежду делового стиля для школьников.

118 тысяч первоклассников сели за парты в Беларуси 1 сентября. На протяжении ряда последних лет количество первоклассников увеличивается

Дизайнеры постарались максимально учесть модные тенденции и требования, предъявляемые покупателями, поэтому новые модели порадовали не только традиционно качественными материалами, но и свежими дизайнерскими решениями. Например, в спортивной одежде одного из предприятий легпрома в карманах применена ткань, блокирующая излучение мобильных телефонов. В принтах - актуальная "гусиная лапка" и клетка, 3D-эффекты. Кроме того, производители почти на 10 процентов увеличили выпуск одежды для школы стиля casual, преимущественно эти изделия из трикотажных полотен. Что касается экипировки учащихся в целом, то стоимость оптимального комплекта (включая одежду, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности) в нынешнем сезоне составила от 266 до 804 белорусских рублей (7800-23 600 российских) для учащихся младших классов и от 349 до 978 белорусских рублей (10 250-28 700 российских) для старшеклассников.

Важное новшество вводится в организации школьного питания. Пока в виде пилотного проекта и только в Минске: с 1 сентября в ста учебных заведениях начала работу система "Умный буфет", представляющая собой расчет в буфете с помощью ученической карты. Это сократит наличные платежи и увеличит скорость обслуживания во время перемены. До этого безналичный расчет использовался только для оплаты горячего питания: родители заблаговременно переводили деньги на определенный счет, и повара готовили пищу. Теперь к тому же счету "подтянули" и покупки в буфете. Для этого каждый ученик получит собственный QR-код. Ожидается, что к следующему сентябрю буфеты с цифровой составляющей появятся во всех школах Минска, а позже и в других регионах страны.

Как в России

В России разрабатываются новые федеральные образовательные стандарты, которые вступят в полную силу через год. Некоторые изменения начинают действовать уже в этом году.

1. Во всех школах стартует программа воспитательной работы. А в 10 пилотных регионах введена должность советника директора по воспитанию. Среди них и действующие педагоги, и выпускники педагогических вузов. Эти специалисты прошли обучение в Международном детском центре "Артек". Они призваны создать в школах позитивную среду, сплотить коллектив, помогать ребятам раскрыть себя. Новые "вожатые" будут заниматься внеучебной деятельностью детей, организовывать культурные мероприятия, спортивные праздники.

2. Перестает быть обязательным изучение второго иностранного языка. В 2015 году в России было введено изучение второго иностранного с 5-го по 10-й класс. И хотя предмет занимал два часа в неделю, качество обу­чения многих родителей не устраивало, они считали его лишней нагрузкой. Теперь можно отказаться от второго иностранного. Важно, что желающие по-прежнему имеют возможность изучать второй язык в школе за счет государства.

3. Начинают прививать новые навыки. С 2022 года в школах будут плотно знакомить с новыми знаниями, имеющими практическое значение в жизни, - это, например, основы финансовой грамотности, цифровой безопасности. Отчасти перемены вводятся уже сейчас, но не в виде отдельных предметов - новое будет вводиться на уроках математики, окружающего мира, физики и т.д.

4. Вводится новый алгоритм проверки знаний. Школы смогут самостоятельно определять даты Всероссийских проверочных работ (в рамках отведенного периода). Впервые будут выполнять ВПР семиклассники и студенты колледжей. Новый график ждет и контрольные, их будут проводить не чаще одного раза в 2,5 недели. Не рекомендовано устраивать контрольные на первом уроке и на последнем, назначать более одной работы в день.

5. Братья и сестры точно смогут учиться в одной школе. Младшие дети в семье отныне имеют право учиться в том же учебном заведении, где и старшие. Даже если школа не соответствует их месту регистрации. До сих пор родителям не всегда удавалось отдать всех детей в одну школу.

6. Стало возможно сочетание разных форм обучения - семейной и очной (а для старшеклассников и формы самообразования). При этом можно в любое время вернуться к полностью очной форме.

7. Подростки смогут бесплатно ходить на культурные мероприятия. Вводится "Пушкинская карта" - программа поддержки молодежи от 14 до 22 лет. Картой можно платить за билеты на различные культурные мероприятия. В 2021 году государство начислит на нее 3000 рублей.