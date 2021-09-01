Могут ли родственники умершего пенсионера получить выплату в 10 тысяч рублей

При этом выплата положена различным категориям получателей пенсии. Так, выплата не зависит от вида получаемой пенсии, поэтому ее доставят и пенсионерам по инвалидности, и тем, кто получает пенсии по потере кормильца. "Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению", - напоминают эксперты отделения ПФР по Республике Ингушетия.

Если пенсионер получает сразу две пенсии - из Пенсионного фонда России и силового ведомства, то и единовременную выплату тоже предоставит Пенсионный фонд России. "Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 тыс. рублей", - уточняют специалисты отделения.

Если пенсионер скончался, то выплату за него получат родственники. В таком случае 10 тыс. рублей предоставляются родственникам вместе с невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни, объясняют специалисты Пенсионного фонда.

"Право оформить средства в таком случае имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении позже указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну",- уточняют эксперты.

Напомним, что более 30 миллионов российских пенсионеров получит единовременную выплату 2 сентября. Им она придет на счета в банках. Соответственно, деньги можно снять со счета или карты. Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию. Ее доставит вместе с ежемесячной пенсией почтальон. Единовременная выплата также может быть получена по доверенности.

Важно помнить, что единовременная выплата может быть зачислена только на карту "Мир". Из единовременной выплаты не могут быть произведены никакие взыскания, в том числе по долгам банкам, за коммуналку. Эти деньги не могут быть перечислены организациям соцобслуживания за проживание в них пенсионеров.