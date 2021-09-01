В Туле выставлен на продажу дом семьи экс-губернатра Дудки

В Туле семья экс-губернатора Вячеслава Дудки продает дом в престижном районе города. Дом оценен в 35 миллионов рублей.

Соответствующее объявление о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений в разделе "недвижимость". По данным Интерфакса, именно этим домом на улице Белкина владеет семья бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки.

Напомним, в 2013 году он был осужден на 9,5 года за взятку в 40 миллионов рублей, полученную от компании "ГРИНН". В 2018 году освобожден условно-досрочно.

В объявлении говорится, что площадь строения на участке в 7 соток составляет 455 квадратных метров.