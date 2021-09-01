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01.09.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

В Карелии бригадира арестовали за отравление рабочих метиловым спиртом

Текст: Инесса Суворова (Петрозаводск)

Бригадира из Беларуси арестовали на два месяца после гибели пятерых рабочих от суррогатного алкоголя. Соответствующее решение вынес Петрозаводский суд Карелии.

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Как сообщили в Следственном комитете республики, по предварительным данным, 31-летний гражданин Беларуси, будучи руководителем группы рабочих, привез в Карелию партию алкоголя, которую приобрел еще находясь на родине.

В составе спиртосодержащей жидкости, приобретенной в расчете на экономию бюджета, содержался метиловый спирт. Не убедившись заранее в безопасности для жизни и здоровья, начальник отдал спирт своим подчиненным. Те его выпили и попали в больницу с острым отравлением.

В результате пятеро мужчин скончались от отравления. Еще трое находятся в больнице.

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