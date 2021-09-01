На кубанском хуторе в школе будет учиться лишь один первоклассник

На Кубани в школе на небольшом хуторе Заря Выселковского района сегодня в первый класс торжественно приняли только одного ученика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам руководства школы, подобного события здесь ранее не случалось - первого сентября звонок звенел как минимум для пяти первоклашек. Чтобы мальчик не чувствовал себя дискомфортно, на линейку пришли все ученики школы - 48 ребят. И все это произошло буквально в 70 километрах от Краснодара, где каждый год бьются новые рекорды по набору параллельных классов.

Так, в краснодарской новой школе № 94, расположенной в пригородном поселке Российском, сформировали 28 первых классов, употребив в названиях почти весь алфавит. Причем впервые в названиях задействовали буквы "Ы" и "Я" (раньше даже при большем количестве параллельных классов литеры просто дублировали). Праздничный звонок здесь прозвенел сразу для 840 малышей.

А в школе № 102, находящейся в активно застраивающемся микрорайоне "Губернский", учебные кабинеты вообще вынесли в проход, пространство огородили конструкцией из металлопластика. Выяснилось, что таким образом занятия будут проходить сразу у четырех классов. В городском департаменте образования объяснили эту меру большим количеством учеников.