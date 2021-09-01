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01.09.2021 10:22
Рубрика: Общество

Под Астраханью обнаружили возможную столицу Хазарского каганата

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Археологи вблизи астраханского села Бараний Бугор наткнулись на многочисленные артефакты Хазарского каганата - могущественного средневекового государства, простиравшегося в VIII веке от Каспия до Черноморья. Ученые считают, что под землей может быть столица древнего царства - Итиль.

Следы хазар под Астраханью ищут уже сто лет. Среди исследователей был известный писатель и ученый Лев Гумилев. Он убедил в 1959 году руководство Эрмитажа организовать экспедицию на Волгу. Но тогда археологи нашли только один-единственный череп хазарина у Ахтубы. Гумилев выдвинул теорию, что средневековую столицу затопило из-за подъема Каспия, и предположил, что искать следы царства надо на возвышенностях.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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- Гумилев оставил нам подсказку, - рассказал "РГ" руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьев. - В своей книге "Открытие Хазарии" он написал, что в районе сел Семибугры и Бараний Бугор в дельте Волги на земле была обнаружена характерная хазарскому времени керамика. Мы изучили местность методом ландшафтной археологии и выявили так называемый "хазарский коридор", в границах которого когда-либо обнаруживались редкие артефакты.

В конце июля астраханцы снарядили экспедицию и начали находить приметы древней столицы одну за другой: монеты, перстни, фрагменты амфор из характерной для хазарского времени керамики. Кроме этого, археологи обнаружили черепицу и византийские кирпичи, свидетельствующие, что постройки - это, как минимум, дворцы.

Находки встречаются с обеих сторон Болды - рукава Волги, которая, скорее всего, во времена хазар была волжским руслом, с обеих сторон которого и располагался древний город.

Такого количества артефактов хазарского времени под Астраханью еще не находили. Границы подземного царства уходят, как минимум на полтора километра за пределы села. К раскопкам присоединились ученые МГУ им. Ломоносова и Донецкого республиканского археологического музея.

По словам ученых, однозначно утверждать, что откопали Итиль, пока рано - сначала нужно тщательно исследовать артефакты. Но то, что найден крупный центральный город - бесспорно. При этом, согласно письменным источникам, на Волге не было иного крупного города кроме Итиля, что дает археологам основания говорить о сенсационности находки.

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