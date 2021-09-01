В Краснодаре попавший в скандал троллейбус собрали из деталей 1988 года

Презентация с помпой

В свое время о первом на всем юге страны троллейбусе, который собрали именно в этом регионе, писали многие федеральные и местные СМИ. И когда на днях на некоторых интернет-порталах появились заметки о том, что в данном деле имеется довольно много странностей, опровергающих официальную, так сказать, версию появления этой чудо-машины, не обратить на них внимания мэрия просто не могла.

Чтобы объяснить ситуацию, городские власти в срочном порядке организовали специальный брифинг для журналистов с довольно витиевато сформулированной повесткой, посвященной "обновлению троллейбусного парка МУП "КТТУ", то есть Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

И на нем представители МУП и администрации столицы края заявили, что в новом троллейбусе всего два процента "старых" деталей, да и те - по ГОСТам еще можно использовать. Удивительно, но еще совсем недавно, всего лишь весной 2021 года, эту машину они дружно называли "новой", "построенной специально для Краснодара". А вот теперь в той же мэрии объясняют: мол, правильно говорить "модернизированный образец морально устаревшей техники". Параллельно выяснилось, что сам Alkor по требованию прокуратуры уже снят с маршрута N 7, по которому он начал ходить.

Первый "собранный в городе" троллейбус представили в апреле 2021 года с большой помпой. Тогда мэр Краснодара заявил, что в столице Кубани вообще планируется наладить выпуск машин данной серии на постоянной основе, постепенно обновляя муниципальный автопарк.

Презентация же самого троллейбуса прошла в депо МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление". Посмотреть на машину пришли представители администрации Краснодарского края, мэрии, руководители компании - производителя троллейбусов и журналисты. Все было подано выступавшими на мероприятии как выдающееся достижение местных властей и бизнеса.

На презентации заявили, что троллейбус оборудован в соответствии со всеми привычными техническими требованиями. В салоне есть сплит-системы (значит, учитывался жаркий климат региона) и электронные табло, видеокамеры, Wi-Fi, выдвижной пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Транспортное средство с 30 местами для сидения может перевозить одновременно более ста человек. Главная особенность машины, по словам участников презентации, - в том, что она впервые собрана в Краснодаре, и в дальнейшем здесь планируется наладить ее производство, а не только сборку.

- В Краснодар был поставлен кузов для будущего троллейбуса с остеклением, предустановленными дверьми и мостами трансмиссии, - сообщила корреспонденту "РГ" генеральный директор компании "Алькор", выпускающей троллейбусы, Ирина Сватковская. - Остальное было собрано здесь, на месте, но тоже из поставленных нами комплектующих. 80 процентов деталей троллейбуса - российского производства, около 20 процентов - импортные. В основном это немецкие мосты и рулевое управление.

По ее словам, с таким кузовом может производиться три вида городского муниципального транспорта: сам троллейбус, троллейбус с увеличенным запасом хода без подключения к контактной сети и электробус, способный проехать автономно расстояние до 180 километров.

Дело в цифре 13?

- 13 апреля 1902 года в нашем городе впервые появился троллейбус, - сказал на официальной презентации машины мэр Краснодара Евгений Первышов. - А сегодня (мероприятие проходило 13 апреля 2021 года) мы представляем вам троллейбус, который впервые в истории собран в кубанской столице! До конца года планируем собрать 10 таких же машин, как представленная сегодня, а затем развернуть более массовое производство. Всего нам надо заменить в городе 150 единиц автомобильного парка.

После чего машина была представлена также на международной выставке в Москве "ЭлектроТранс", где презентовались лучшие отечественные достижения в области электротранспорта. Там техника была названа новейшим... электробусом.

Сам же троллейбус местной сборки впервые вышел на линию 11 июня. Как сообщили в мэрии, он отправился по маршруту N 7, курсируя от железнодорожного вокзала Краснодар-1 до международного аэропорта.

Увы, совершившую не так уж много рейсов по улицам Краснодара машину вернули снова в депо по требованию надзорного ведомства ("из-за проблем с документами", объяснили власти).

Совершив несколько рейсов по улицам Краснодара, машина прочно встала на якорь в троллейбусном депо

А когда в мэрию был отправлен запрос СМИ по поводу происходящего, то в ответ пояснили: мол, с юридической точки зрения некорректно называть троллейбус Alkor абсолютно новым. Правильнее сказать, что это "модернизированная техника".

Подобная формулировка подняла в соцсетях шум и вызвала немало вопросов. Получается, троллейбус-то вовсе не новый? Почему тогда раньше заявляли иначе? И на основе какой техники была сделана модернизация?

Планов - громадье...

Ответа на эти вопросы ждали журналисты от участников брифинга - вице-мэров Артема Доронина и Антона Смертина, а также директора МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" Александра Грачева.

- Мы не занимаемся произ- водством нового подвижного состава, - пояснил ситуацию Александр Грачев. - Но можем делать капитально-восстановительный ремонт с модернизацией. И вот проводилась такая модернизация одного из троллейбусов. Было заменено тяговое оборудование, шасси, кузов (его как раз и купили у компании "Алькор"). Получился на 98 процентов новый троллейбус. Да, де-юре он - модернизированный, но де-факто он - новый.

По словам замглавы Артема Доронина, во время работ действительно использовались детали ЗиУ-682. Это советский высокопольный троллейбус, который выпускался начиная с 1972 года. Но детали, в соответствии с нормативами, были признаны экспертами пригодными для использования.

- В итоге выпуск такой техники получился на восемь миллионов рублей дешевле, чем ее рыночная стоимость, и мы смогли сэкономить бюджетные деньги, - пояснил Доронин. - Новый троллейбус стоит 24 миллиона рублей, а нам он обошелся в 16 миллионов.

Остается не до конца понятным, на чем же смогли сэкономить городские власти и МУП "КТТУ" почти 60 процентов стоимости троллейбуса? Если в модернизированном Alkor всего два процента "старых" деталей, по ГОСТам допущенных к использованию, то логично предположить, что за счет них и удалось срезать цену. Но тогда и экономия составляла бы два процента, а никак не шестьдесят.

Власти города с такой арифметикой не согласны. По их мнению, подсчет надо вести иначе: стоит учитывать рыночную наценку производителя техники, отчисления за использование всевозможных лицензий, дорогостоящие работы по сборке компонентов и многое другое. В итоге всего на двух процентах деталей старого ЗиУ-682 удалось сэкономить целых 60 процентов стоимости "нового" троллейбуса Alkor, утверждают в администрации Краснодара.

В целом же мощности МУП "КТТУ" позволяют собирать до 30 единиц техники в год.

- Следующие десять экземпляров также будут модернизированными, а не абсолютно новыми, - пояснил Артем Доронин. - Но, когда они будут готовы, мы получим возможность выходить на рынок, поставляя их в соседние регионы, в том числе в Крым и Ростовскую область, где есть спрос. По контрактам с компанией "Алькор" срок поставки кузовов для этих троллейбусов - конец октября этого года. Так что ни о каких срывах сроков работ говорить не приходится.

По итогам брифинга, организованного мэрией, остался без ответа один из ключевых вопросов: почему с самого начала троллейбус Alkor называли новым, впервые выпущенным в Краснодаре? Может, стоило сразу признаться, что это хорошо модернизированная техника?

И не рассказывать в этом случае горожанам сказки о новом проекте.

Хочется верить в громадные перспективы новой машины. Естественно, все краснодарцы (а с ними и жители Крыма, и Дона) будут только приветствовать появление на своих улицах современных троллейбусов кубанской сборки.

Но для начала было бы хорошо вернуть на маршрут из недр КТТУ тот самый первый троллейбус. Не важно уже, какой он: новый или модернизированный.