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Текст:   Василий Кошкин 
09:43 01.09.2021

Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сбербанк с 1 сентября снизил минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков до 18 лет. Ранее на выдачу кредита на жилье могли рассчитывать россияне не моложе 21 года.

Фото: mos.ru
Что выгоднее: снимать или влезать в ипотеку

Из информации на официальном сайте кредитной организации следует, что молодым заемщикам доступны две ипотечные программы - кредиты на новостройки и готовое жилье. При этом минимальный первоначальный взнос должен составлять от 10% стоимости жилья, срок кредита - до 30 лет, а стаж на текущем месте работы - не менее трех месяцев.

Ранее в Центробанке заявили, что средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23% - до 7,07% годовых. Этот показатель является минимальным за все время публикации данных - с января 2018 года. С июля прошлого года средняя ставка колебалась в диапазоне 7,23-7,38% годовых.

При этом, по данным регулятора, средний срок ипотечного кредита составил рекордные 243,9 месяца (20,3 года).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле средний размер ипотечного кредита в России снизился впервые с ноября 2020 года. Снижение составило 4,2% - до 3,11 млн рублей.

В июле 2021 года самый большой средний чек по ипотеке был зафиксирован в Москве (6,94 млн рублей), Московской области (5,12 млн рублей) и Санкт-Петербурге (4,61 млн рублей).

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