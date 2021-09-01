Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк с 1 сентября снизил минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков до 18 лет. Ранее на выдачу кредита на жилье могли рассчитывать россияне не моложе 21 года.

Из информации на официальном сайте кредитной организации следует, что молодым заемщикам доступны две ипотечные программы - кредиты на новостройки и готовое жилье. При этом минимальный первоначальный взнос должен составлять от 10% стоимости жилья, срок кредита - до 30 лет, а стаж на текущем месте работы - не менее трех месяцев.

Ранее в Центробанке заявили, что средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23% - до 7,07% годовых. Этот показатель является минимальным за все время публикации данных - с января 2018 года. С июля прошлого года средняя ставка колебалась в диапазоне 7,23-7,38% годовых.

При этом, по данным регулятора, средний срок ипотечного кредита составил рекордные 243,9 месяца (20,3 года).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле средний размер ипотечного кредита в России снизился впервые с ноября 2020 года. Снижение составило 4,2% - до 3,11 млн рублей.

В июле 2021 года самый большой средний чек по ипотеке был зафиксирован в Москве (6,94 млн рублей), Московской области (5,12 млн рублей) и Санкт-Петербурге (4,61 млн рублей).