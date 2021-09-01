Вышел трейлер хоррора "Злое" - от создателя "Пилы" Джеймса Вана

На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. обнародован второй трейлер фильма ужасов "Злое" (Malignant), постановщиком которого выступил создатель серии "Пила" (и еще прорвы серий) Джеймс Ван.

В ролике, помимо прочего, - несколько эффектных загробных планов, сгущения тьмы и комментарии самого постановщика.

"Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств… Но что если видения - на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?" - уныло бубнит синопсис.

Ван, помимо того, что режиссер "Злого", - соавтор его сценария и сопродюсер.

В ролях: Аннабелль Уоллис ("Острые козырьки", "Меч короля Артура"), Мэдди Хассон ("Мистер Мерседес"), Джордж Янг ("Изоляция"), Миколь Уайт ("Теория лжи"), Жаклин Макензи ("Отчаянные домохозяйки") и Джон Ли Броди ("Форсаж 7").

Российская премьера - 9 сентября. Цифровой релиз - на следующий день на HBO Max.

Первый трейлер, локализованный, смотрите здесь.