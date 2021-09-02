Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей

Новости

Александр Дюков: Ничья с Хорватией - неплохой результат для сборной России 00:30
Талибы назвали дату объявления состава правительства Афганистана 00:26
Росстат снова недосчитался 1 млн га под пшеницей 00:01
В США Зеленского назвали "президентом Левински" 01.09.2021
Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на "Зенит" 01.09.2021
Медведев уверенно обыграл Кепфера во втором круге US Open 01.09.2021
Белый дом объявил о планах строительства 100 тысяч домов по доступной цене 01.09.2021
Райкконен объявил о завершении карьеры в "Формуле-1" 01.09.2021
Байден заявил Зеленскому, что хочет снова посетить Украину 01.09.2021
Британская разведка считала риск падения Кабула в этом году "маловероятным" 01.09.2021
Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису 01.09.2021
Утверждены требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам 01.09.2021
МЭР: Рост ВВП в июле остался выше допандемийного уровня 01.09.2021
Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России 01.09.2021
Новак: Россия в октябре увеличит добычу нефти 01.09.2021
Карпин: Мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме 01.09.2021
СМИ: В Афганистане Масуд и талибы не смогли договориться 01.09.2021
Женская сборная России проиграла Италии в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 01.09.2021
За сутки 56 военнослужащих вылечили от коронавируса 01.09.2021
Росстат: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,8% 01.09.2021
Стал известен стартовый состав России на матч с Хорватией 01.09.2021
Украинские футболисты не смогли победить Казахстан в отборе ЧМ-2022 01.09.2021
Лидер "Талибана" может стать главой правительства Афганистана 01.09.2021
Годовая инфляция в РФ стала самой высокой за пять лет 01.09.2021
В Центральную Россию идет ультраполярный холод 01.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей

Текст: Ольга Игнатова
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 2 сентября на банковскую карту или счет в кредитной организации 30,7 миллиона российских пенсионеров. Ещё 12,7 миллиона человек получат выплату одновременно с пенсией. Ее на дом доставит почтальон.
Фото: Александр Кряжев / ТАСС Фото: Александр Кряжев / ТАСС
Фото: Александр Кряжев / ТАСС

Напомним, что вопрос об единовременной выплате для граждан старшего поколения на съезде "Единой России" поднял президент России Владимир Путин. Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры.

Как напомнил в минувший понедельник на совещании с вице-премьерами премьер-министр России Михаил Мишустин, на эти цели в общей сложности выделяется более 454 млрд рублей.

Росстат рассказал о росте зарплат и пенсий

Процедура перечисления денег полностью автоматизирована. От пенсионеров не требовалось никаких заявлений и справок. "Единовременная выплата в размере 10 тыс рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан. Помощь получат все получатели пенсии - как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, которые получают пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика. Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки", - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

Выплату также могут получить родственники, если пенсионер скончался.В таком случае 10 тыс рублей предоставляются родственникам вместе с невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни, объясняют специалисты Пенсионного фонда.

ПФР начнет информировать россиян о предполагаемом размере пенсии с 2022 года

"Право оформить средства в таком случае имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении позже указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну", - уточняют эксперты.

Если вдруг пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже.

Все будет зависеть от конкретной ситуации. Если же деньги вообще не поступят, то пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Например, можно обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Глава Европарламента осудил страны ЕС за отказ принимать афганских беженцев
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег