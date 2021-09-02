Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 2 сентября на банковскую карту или счет в кредитной организации 30,7 миллиона российских пенсионеров. Ещё 12,7 миллиона человек получат выплату одновременно с пенсией. Ее на дом доставит почтальон.

Напомним, что вопрос об единовременной выплате для граждан старшего поколения на съезде "Единой России" поднял президент России Владимир Путин. Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры.

Как напомнил в минувший понедельник на совещании с вице-премьерами премьер-министр России Михаил Мишустин, на эти цели в общей сложности выделяется более 454 млрд рублей.

Процедура перечисления денег полностью автоматизирована. От пенсионеров не требовалось никаких заявлений и справок. "Единовременная выплата в размере 10 тыс рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан. Помощь получат все получатели пенсии - как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, которые получают пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика. Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки", - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

Выплату также могут получить родственники, если пенсионер скончался.В таком случае 10 тыс рублей предоставляются родственникам вместе с невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни, объясняют специалисты Пенсионного фонда.

"Право оформить средства в таком случае имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении позже указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну", - уточняют эксперты.

Если вдруг пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже.

Все будет зависеть от конкретной ситуации. Если же деньги вообще не поступят, то пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Например, можно обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР.